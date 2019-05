Diakonie Deutschland und DEKV fordern klare Verantwortungen und mehr Praxisanleitung für Anästhesietechnische und Operationstechnische Assistenten

Berlin (ots) -Der Referentenentwurf des Gesetzes über die Ausbildung zurAnästhesietechnischen Assistentin und zum AnästhesietechnischenAssistenten (ATA) und über die Ausbildung zur OperationstechnischenAssistentin und zum Operationstechnischen Assistenten (OTA) siehterstmals eine bundesweit einheitliche und staatlich anerkannteAusbildung in diesen Berufen vor. Bei der Verbändeanhörung am 24. Mai2019 im Bundesministerium für Gesundheit werden der DeutscheEvangelische Krankenhausverband e. V. (DEKV) und die DiakonieDeutschland diese Neuerungen ebenso wie die geregelteAusbildungsvergütung begrüßen. "Es ist wichtig, dass wir jungeMenschen mit unterschiedlichen Interessen und Begabungen für dieGesundheitsberufe und eine Tätigkeit im Krankenhaus gewinnen. DerReferentenentwurf trägt dazu bei, die Attraktivität der Berufsbilderzu fördern", so Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der DiakonieDeutschland."Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten leisten inunseren Krankenhäusern einen wertvollen Beitrag zu einemreibungslosen Arbeitsablauf bei Operationen. AnästhesietechnischeAssistentinnen und Assistenten sind in den Aufwachräumen der OPs undden Notaufnahmen wichtige Mitarbeitende bei der Patientenbetreuung.Dank der bundeseinheitlichen Anerkennung der Berufsabschlüsse und dergeregelten Finanzierung können unsere Häuser ihren Auszubildendeneine noch bessere und attraktivere Perspektive bieten", erklärtChristoph Radbruch, Vorsitzender des DEKV.Ausbildungskooperationen bei Gesundheitsberufen einheitlichgestalten"Für eine gute und koordinierte Zusammenarbeit zwischen denAusbildungsorten Schule und Krankenhaus muss die Verteilung derVerantwortlichkeiten eindeutig festgelegt sein, vor allem, wenn sichdiese Einrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft befinden. Beider Aufteilung der Verantwortung sollte sich der Referentenentwurf amPflegeberufegesetz vom 17. Juni 2017 orientieren. Zum geplanten Startder Ausbildung von OTAs und ATAs am 1. Januar 2021 können so ersteErfahrungen aus der Umsetzung des Pflegeberufegesetzes genutzt werdenund eine einheitliche Gestaltung aller Ausbildungskooperationen zuGesundheitsfachberufen erleichtert allen Beteiligten die Umsetzung",fordert Radbruch.Umfang der Praxisanleitung muss der Verantwortung gerecht werden"Nachbesserungsbedarf sehen wir auch beim Umfang derPraxisanleitung. Hier sieht der Referentenentwurf wie in derPflegausbildung verpflichtend mindestens zehn Prozent der praktischenAusbildung vor. Doch OTAs und ATAs können aufgrund andererTeamstrukturen weniger als Pflegende auf die Unterstützung erfahrenerKolleginnen und Kollegen setzen. Zudem entsprechen die Verantwortungund Eigenständigkeit dieser Berufe mehr der Tätigkeit von Hebammenals der von Pflegenden. Daher sollte sich auch der Anteil derPraxisanleitung am Referentenentwurf zur Reform derHebammenausbildung orientieren. Wie empfehlen daher, denvorgeschrieben Anteil der Praxisanleitung für OTAs und ATAs aufmindestens 20 Prozent anzuheben. Um die personellen Ressourcen füreine qualifizierte Praxisanleitung bereitstellen zu können, muss derdamit verbundene Aufwand explizit zu den refinanzierten Aufwendungenfür die Ausbildung zählen" erklärt Radbruch weiter.Die gemeinsame Stellungnahme von Diakonie Deutschland und DEKVerhalten Sie anliegend.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell