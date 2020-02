Diakonie Deutschland und DEKV fordern eine flächendeckende und qualifizierte Notfallversorgung für alle Patienten

Berlin (ots) - Anlässlich der Verbändeanhörung zum Referentenentwurf zur Reformder Notfallversorgung erachten es die Diakonie Deutschland und der DeutscheEvangelische Krankenhausverband (DEKV) für notwendig, dass die Bundesregierungdie Neuregelung der Notfallversorgung grundsätzlich angeht. Ihre Gestaltungnimmt eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten undqualitätsorientierten Gesundheitsversorgung ein. "Bei einer zukunftsfesten,hochwertigen und qualifizierten Notfallversorgung müssen die Bedürfnisse derPatientinnen und Patienten berücksichtigt werden. Menschen wünschen sich, imNotfall qualifiziert versorgt zu werden und zeitnah die Notaufnahme zuerreichen. Das unterstreichen auch die Ergebnisse der aktuellen vdekBevölkerungsbefragung(1) zum Krankenhausstrukturwandel: 87 Prozent derBevölkerung äußerten die Befürchtung, dass bei einer Schließung kleinerer Häuserdie Versorgungssicherheit im ländlichen Raum gefährdet sei. Eine Konzentrationder Integrierten Notfallzentren auf wenige Standorte an großen Häusern lehnenwir daher ab. Wichtig ist uns, insbesondere die Bedürfnisse älterer und kognitiveingeschränkter Menschen einzubeziehen. Schon heute ist jeder dritte Patient inder Notaufnahme älter als 70 Jahre. Auf diese Herausforderungen muss einequalifizierte und zukunftsfähige Neuregelung der Notfallversorgung Antwortenfinden. Mit ihrem Netzwerk an Krankenhäusern beteiligen sich die DiakonieDeutschland und der DEKV auch in Kooperation mit den KassenärztlichenVereinigungen bereits heute und künftig selbstverständlich an dieser zentralenAufgabe. Die richtigen Voraussetzungen dafür zu schaffen, ist jetzt die Aufgabeder Politik. Bei der anschließenden konkreten Gestaltung derVersorgungsstrukturen bringen wir gern aktiv unsere Expertise ein", erklärtChristoph Radbruch, Vorstandsvorsitzender des DEKV.Mit dem vorliegenden Referentenentwurf werden die Ziele flächendeckender undqualifizierter Notfallversorgung sowie Versorgungssicherheit nicht in allenPunkten erreicht. Daher fordern die Diakonie Deutschland und der DEKVeindringlich folgende Änderungen:1. Risikostratifizierung der Notfallpatienten ist Schlüsselaufgabe IntegrierterNotfallzentren (INZ)In zwingend erforderlichen Fällen können Krankenhäuser als Standort eines INZfestgelegt werden, die nicht die Anforderungen im Beschluss des GemeinsamenBundesausschusses erfüllen. Bei diesen Ausnahmeregelungen müssen nicht nur diebesonderen Bedürfnisse von Kindern und psychisch Erkrankten, sondern auch dievon kognitiv Beeinträchtigten, multimorbiden und älteren Patienten sowie vonMenschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. Die Besonderheiten dieserPatientengruppe sind bei der Gestaltung von Strukturen und Abläufeneinzubeziehen. Das bedeutet beispielsweise, dass das Team der Notaufnahme fürdie Risikostratifizierung dieser kommunikativ oft eingeschränkten, vulnerablenPatientengruppe qualifiziert werden muss. Darüber hinaus sind für Kommunikationund Behandlung mehr Ressourcen einzuplanen, um den Bedürfnissen dieser Menschenund ihrer Angehörigen gerecht zu werden.2. Faire Wettbewerbsbedingungen schaffen: Klare Zuständigkeit für dieorganisatorische, wirtschaftliche und rechtliche VerantwortungDie fachliche Leitung eines INZ muss selbstverständlich das Krankenhaus innehaben, um klare Zuständigkeiten und abgrenzbare Verantwortlichkeiten zu schaffensowie den komplexen Prozess der Notfallversorgung ressourcenschonend zuorganisieren. Ziel ist es, in einem INZ jederzeit eine qualifizierte 24/7notfallmedizinische Versorgung sicherzustellen.3. Fachlich-medizinische Leitung des INZ nach fachlichen Kriterien vergebenDie fachlich-medizinische Leitung des INZ muss dem jeweiligen Notfallarzt desKrankenhauses übertragen werden. Zu dessen Aufgaben gehört es,notfallmedizinische Prozesse patientenzentriert, sicher und effizient zuorganisieren. Daher gehört die Leitung der Versorgung von Notfallpatienten imINZ in die Verantwortung von erfahrenen notfallmedizinischen Experten, die übereine Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin verfügen. Nur sokann eine hochwertige, qualifizierte Notfallversorgung sichergestellt werden.4. Keine Bestrafung für Notfallbehandlung: Vergütungsabschläge ersatzlosstreichenGegenüber Notfallpatientinnen und -patienten, die mit dem Rettungswagen oder alsSelbsteinweiser kommen, sind Krankenhäuser zur Hilfeleistung verpflichtet.Kommen sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann das zu Rechtsansprüchen desBetroffenen gegenüber dem Krankenhaus führen. Der Referentenentwurf sieht vor,dass Krankenhäuser ohne INZ für Notfallpatienten, die nicht stationäraufgenommen werden müssen, einen Abschlag auf die Vergütung von 50 Prozenterhalten. Diese Strafe muss aus dem Entwurf ersatzlos gestrichen werden. Für dieErfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung bestraft zu werden, ist eindeutig derfalsche Anreiz.5. Versorgungssicherheit von Notfallpatienten garantieren: offener Zugang zumINZ für Krankenhäuser aller stationären NotfallstufenNicht nur Krankenhäuser der erweiterten oder umfassenden Stufe derNotfallversorgung sollen INZ werden dürfen. Dies würde zu einer gezieltenStärkung großer Krankenhäuser führen, da Notfallpatienten mit unklaremBehandlungsbedarf im INZ ambulant und bei Bedarf im angeschlossenen Krankenhausstationär aufgenommen werden. Die Konzentration auf große Häuser verengteindeutig die Notfallversorgung. Auch die Krankenhäuser der Basisstufe müssenINZ werden."Unser gemeinsames Ziel ist es, die Notfallversorgung zukunftsfähig zugestalten. Dort wo es sinnvoll und möglich ist, sollten integrierteNotfallzentren und die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern undKassenärztlichen Vereinigungen etabliert werden. Notfallversorgung mussflächendeckend, qualifiziert und bedarfsorientiert sein. In der diakonischgetragenen Notfallversorgung steht immer der Patient mit seinen Bedürfnissen undseiner Autonomie im Mittelpunkt", betont Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitikder Diakonie Deutschland.Die ausführliche Stellungnahme der Diakonie Deutschland und des DEKV zumReferentenentwurf eines Gesetzes zur Reform der Notfallversorgung ist beigefügt.