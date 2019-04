Diakonie Deutschland und DEKV fordern Finanzierungssicherheit für die akademische Ausbildung der Hebammen

Berlin (ots) -Der Referentenentwurf zur Reform der Hebammenausbildung(Hebammenreformgesetz) sieht die Einführung eines dualen Studiumsvor, das eine wissenschaftliche Qualifikation mit einerberufspraktischen Ausbildung verbindet. Bei der heutigenVerbändeanhörung zum Hebammenreformgesetz im Bundesministerium fürGesundheit begrüßten der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) und die Diakonie Deutschland die Ausgestaltung alspraxisintegrierendes Studium. Die Akademisierung der Ausbildungspiegelt die gestiegenen fachlichen Anforderungen ebenso wider wiedie hohe Verantwortung, die Hebammen bei der Betreuung vor, währendund nach der Geburt für die Eltern und ihre Kinder übernehmen.Darüber hinaus trägt die damit verbundene Aufwertung der Ausbildungdazu bei, den Hebammenberuf für junge Menschen attraktiver zu machen."Wir begrüßen, dass die Aufwendungen der Krankenhäuser für denberufspraktischen Ausbildungsteil und die Vergütung der Studierendenüber den Krankenhaus-Finanzierungsfond refinanziert werden. Damit isteine Voraussetzung geschaffen, dass die Qualifizierung unteroptimalen Bedingungen stattfinden kann. Der hohe Praxisanteil desdualen Studiums ist für eine qualifizierte Ausbildung unverzichtbar,denn beim Hebammenwesen handelt es sich um eine Praxisdisziplin. Dieim Hebammenreformgesetz vorgeschriebene Praxisanleitung bedeutet fürdie Krankenhäuser aber auch einen hohen personellen Aufwand für diePraxisanleitung, Praxisplanung und die Koordination mit denHochschulen. Daher müssen diese Aufgaben im Gesetz als Teil desAusbildungsbudgets genannt sein", fordert Christoph Radbruch,Vorsitzender des DEKV.Weichen für eine Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus undHochschule stellen"Mit der diakonischen geburtshilflichen Versorgungskette undunserem Netzwerk von Krankenhäusern, Hebammenschulen und Hochschulenhaben wir gute Voraussetzungen, Wissenschaft und Praxis zuvernetzen", betont Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik der DiakonieDeutschland. "Um die Qualifizierung von Hebammen verantwortungsvollund aktiv mitzugestalten, ist es wichtig, die Anforderungen undBesonderheiten sowohl der Hochschule als auch des Krankenhauses zukennen und zu berücksichtigen", so Loheide weiter."Damit der Praxisanteil des Studiums den Bedarf der Krankenhäuserund die Ausbildungsziele der Hochschule trifft, werden dieStudierenden von beiden Ausbildungsstellen betreut. Dazu benötigendie Praxisanleiterinnen in den Krankenhäusern und die Praxisbegleiterder Hochschulen ein umfassendes Verständnis für die Prozesse und dieOrganisation im jeweils anderen Bereich. Beide Stellen müssen zudemKompetenzen für die Koordination sowie die Verhandlung und Mediationin Konfliktfällen mitbringen. Dazu brauchen die Krankenhäuser zeitnaheine Qualifizierungsoffensive i.H.v. 78 Millionen Euro zurnotwendigen Kompetenzerweiterung der Mitarbeitenden. Nur so wird esmöglich, die Zusammenarbeit mit den Hochschulen rasch und in dererforderlichen Qualität umzusetzen. Ziel muss es dabei sein, im Jahr2021 bereits 600 Studienplätze für Hebammen im ersten Semesterbereitzustellen. Die derzeit 17 Hochschulen, die Studiengänge fürHebammen anbieten, stellen aktuell rund 400 Studienplätze zurVerfügung.(1) Allerdings bieten nur fünf Hochschulen, darunter dieEvangelische Hochschule in Berlin, einen grundständigen undpraxisintegrierenden Studiengang an, wie er im Hebammenreformgesetzvorgesehen ist. Bis zum Jahr 2024 müssen alle rund 1.800Ausbildungsplätze an die Hochschulen verlegt werden, um den Bedarf anHebammen auf dem heutigen Niveau zu decken. Die Finanzierung derUmwandlung von Ausbildungsplätzen in Studienangebote ist Aufgabe derLänder, die diese zeitnah wahrnehmen müssen. Nur so ist es möglich,dass der schon heute belastete Arbeitsmarkt für Hebammen durch eineVerknappung qualifizierter Arbeitskräfte nicht einbricht. Dadurchwürde die Geburtshilfe sowie die nachgeburtliche Betreuung anQualität verlieren. Dem soll das Hebammenreformgesetz durch eineVerbesserung des Ausbildungsniveaus entgegenwirken und wir setzen unsdafür ein, dieses Ziel gemeinsam mit den Hochschulen zu erreichen",so Radbruch weiter.Die gemeinsame Stellungnahme von Diakonie Deutschland und DEKVerhalten Sie anliegend.Quellen:(1.) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage derAbgeordneten Katrin Helling-Plahr, Michael Theurer, GrigoriosAggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP -Drucksache 1/7594 vom 27.2.2019.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 80 19 86-11Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuell