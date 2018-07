-Diagnostic: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

An der Börse NASDAQ CM schloss die -Diagnostic-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 3,44 USD. Die -Diagnostic-Aktie wird dem Segment "Gesundheitsausrüstung" zugeordnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses -Diagnostic auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Health Care") liegt -Diagnostic mit einer Rendite von -24,89 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Die "Medical Equipment & Devices"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 13,05 Prozent. Auch hier liegt -Diagnostic mit 37,94 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Weiterlesen...