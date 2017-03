Mainz (ots) -Die Irren sind los: ZDFneo startet am Donnerstag, 30. März 2017,23.00 Uhr, die dreiteilige Sketch-Comedy-Serie "neoManiacs". Darinweist sich Schauspieler Lars Fricke, der sich selbst spielt, nacheinem verpatzen Werbedreh aus lauter Verzweiflung in eineNervenheilanstalt ein. Zum Kreis der "neoManiacs" gehören außerdemder durchgeknallte Anstaltsleiter Dr. Mankow (Alexander Böhm),Oberschwester Cordula (Petra Mayer), die einen Hang zu Nasensprayhat, und der singende Mitpatient Micha (Michael Schulte).Youtube-Stars wie Joyce Ilg, Mr. Trashpack, Joeys Jungle und DanieleRizzo haben Gastauftritte.Die Rahmenhandlung ist durchsetzt mit Sketchen - immer wiedermündet eine Bemerkung oder ein Erlebnis in einer lustigen Fantasie,einem wahnsinnigen Dialog oder einer skurrilen Rückblende.Als Hybrid-Format sind die "neoManiacs" neben derOn-Air-Ausstrahlung zusätzlich im Netz abrufbar: Unterhttp://neomaniacs.zdfneo.de und im YouTube-Kanal zur Serie gibt esdiverse Clips zu sehen. Ebenfalls unter http://neomaniacs.zdfneo.destehen ab Donnerstag, 30. März 2017, die drei Folgen derTV-Ausstrahlung im Netz zum Abruf bereit.https://presseportal.zdf.de/pm/neomaniacs/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/neomaniacsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell