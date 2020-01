Diagnose Diabetes : Stark mit Typ 2 (AUDIO)

Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Wird die Diagnose Diabetes vom Arztgestellt, ist man erstmal ängstlich, was jetzt auf einen zukommt, denn diesechronische Krankheit muss behandelt werden, oft auch mit Medikamenten. Aber diegute Nachricht: Man kann selber aktiv werden, man muss nur wissen, was zu tunist. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: Übergewicht, ungesunde Ernährung und wenig Bewegung sind häufigeUrsachen von Diabetes Typ 2. Die Betroffenen wissen aber oft nichts von derErkrankung, denn sie entsteht meistens schleichend und macht sichunterschiedlich bemerkbar, erklärt uns Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle vomApothekenmagazin Diabetes Ratgeber:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 16 Sekunden"Deshalb ist es wichtig, dass Menschen regelmäßig zur Vorsorge gehen und ihrenBlutzucker messen lassen. Aufmerksam werden sollte man in jedem Fall, wenn manplötzlich trockene und juckende Haut hat, starken Durst oder einen starkenHarndrang, sehr müde ist oder das Sehen plötzlich schlechter wird."Sprecher: Nach der Diagnose Diabetes ist es wichtig, dass man mindestens zweiMal im Jahr zum Arzt geht, um den Blutzucker-Langzeitwert kontrollieren zulassen. Jeder Betroffene kann aber auch aktiv mitwirken, damit es nicht zu denschwerwiegenden Folgekrankheiten kommt:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 18 Sekunden"Selber kann man viel an seinem Lebensstil ändern, zum Beispiel auf einegesündere Ernährung achten oder sich mehr zu bewegen. Aber wichtig ist, dass mandas nicht radikal macht sondern in kleinen Schritten, weil, sonst verliert manrelativ schnell die Lust daran. Dass man einfach mal sagt: 'Ich fange jeden Tagmit einem zwanzigminütigen Spaziergang an'."Sprecher: Auch beim Essen muss man etwas verändern. Wo kann man im Alltag zumBeispiel unkompliziert Zucker einsparen?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 25 Sekunden"Beispielsweise wäre es gut, auf heimliche Ernährungsfallen zu achten. Fastüberall ist Zucker enthalten, beispielsweise in Currywurst oder in Pizza, aberauch in vielen Getränken wie Eistee oder Obstsaft oder Limonaden. Diesen Zuckerwegzulassen, ist schon mal die halbe Miete. Und wenn es Ihnen dann noch gelingtZucker und Weißmehlprodukte zu reduzieren, dann sind Sie schon wirklich aufeinem sehr, sehr guten Weg."Abmoderationsvorschlag: Diese alltagstauglichen Tipps und viele weitere zuErnährung und Sport kann man zum Beispiel in dem neuen Buch: "Diagnose Diabetes:Stark mit Typ 2", nachlesen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4499840OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell