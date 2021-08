Diageo enthüllt die zweite Veröffentlichung der Prima & Ultima Kollektion von exquisiten Single Vintage Malts

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

London (ots/PRNewswire) - Die Anmeldung ist jetzt für Sammler auf der ganzen Welt geöffnet, um sich die zweite Ausgabe von Prima & Ultima zu sichern, Diageos Serie von großartigen, unglaublich seltenen Single Malt Scotch Whiskys. Eine unvergleichliche Zusammenstellung von fassstarken Abfüllungen, die zweite Veröffentlichung umfasst acht Flaschen, die aus dem historischen Bestand der besten Destillerien von Diageo in ganz Schottland stammen, darunter Talisker, Mortlach, The Singleton of Glendullan und Brora.Die wachsende Prima & Ultima-Kollektion versammelt hochlimitierte Single Vintage Malts, die entweder die erste oder die letzte Abfüllung ihrer Art sind - jeder ein Stück Brennereigeschichte, das Sammlern und Kennern die Möglichkeit bietet, im Laufe der Zeit eine fachmännisch kuratierte Flüssigbibliothek aufzubauen.Jede Veröffentlichung wird von einem der berühmtesten Master Blender von Diageo kuratiert. In diesem Jahr übernimmt Maureen Robinson die Rolle des Kurators der ersten Prima & Ultima, Dr. Jim Beveridge OBE. Mit über 40 Jahren Whisky-Expertise hat Maureen Robinson jede einzelne Abfüllung für die zweite Veröffentlichung handverlesen.Maureen sagte: "Dies ist eine Auswahl ganz besonderer Single Malts - einige, die noch nie das Licht der Welt erblickt haben und andere, die die flüchtigen und letzten Exemplare ihrer Art sind. Ich erinnere mich an die Entscheidung, das bei Auchroisk abgefüllte Fass zurückzuhalten, weil ich wusste, dass es etwas Besonderes für die Zukunft sein würde, und an die Vorfreude und Aufregung der Reifungsversuche, die wir mit Linkwood und The Singleton unternommen haben und die nun in diesen Veröffentlichungen realisiert werden. Einige dieser Fässer habe ich mit angelegt und seitdem mit großer Freude gepflegt, so dass ich sie mit reichen Erinnerungen im Hinterkopf ausgewählt habe."Jedes vollständige Set von acht Prima & Ultima Single Vintage Malts wird von acht einzigartigen Gläsern begleitet, die jeweils mit einem maßgeschneiderten Design graviert sind, das die Geschichte hinter jedem Whisky widerspiegelt und in Zusammenarbeit mit zwei Glaskünstlern entstanden ist. Einzelne 20-ml-Proben jedes Whiskys werden auch mit einem Büchlein mit persönlichen Geschichten von Maureen geliefert.Nur 376 vollständige Sets sind direkt über die Prima & Ultima-Vertretungen zu einem empfohlenen Einzelverkaufspreis von 23.500 GBP (einschließlich Steuern und Abgaben) in Großbritannien erhältlich. Eine Online-Registrierungsseite ist jetzt unter www.theprimaandultimacollection.com (http://www.theprimaandultimacollection.com/)für Whisky-Sammler auf der ganzen Welt geöffnet, um ihr Interesse zu bekunden, die diesjährige Ausgabe zu besitzen.Sobald die Registrierung am 23. August 2021 endet, gibt es die Gelegenheit, das schwer fassbare Set Nr. 1 der zweiten Ausgabe von Prima & Ultima zu besitzen, das jeweils von Maureen Robinson persönlich signiert ist, wenn es in einer Online-Auktion bei Sotheby's vom 15. bis 24. September 2021 in Hongkong unter den Hammer kommt, wobei der gesamte Erlös an die führende humanitäre Hilfsorganisation CARE International geht. Mit den Geldern aus der Auktion wird die Arbeit von CARE International UK unterstützt, die Frauen und ihre Gemeinden auf der ganzen Welt durch die Förderung von Unternehmertum, den Aufbau von Existenzgrundlagen, die Verbesserung des Zugangs zu Bildung und Gesundheitsversorgung und die Reaktion auf die COVID-19-Pandemie stärkt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1561086/Diageo_Prima_Ultima_Malts.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1561023/Diageo.pdfPressekontakt:prestige@bacchus.agency+44 (0)7506 383375Original-Content von: Diageo, übermittelt durch news aktuell