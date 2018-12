Diageo: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Für die Aktie Diageo stehen per 12.12.2018, 00:34 Uhr 28,33 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Diageo zählt zum Segment "Destillateure & Winzer".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Diageo auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Diageo derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2672,46 GBP, womit der Kurs der Aktie (2800,5 GBP) um +4,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2721,1 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,92 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Diageo liegt mit einer Dividendenrendite von 2,31 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Consumer Products"-Branche hat einen Wert von 2,23, wodurch sich eine Differenz von +0,08 Prozent zur Diageo-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Analysteneinschätzung: Diageo erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 27 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 15 "Buy"-, 11 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Diageo aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (5 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (2596,42 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -7,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2800,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Diageo erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.