Diageo Aktien: Wirksame Strategie?

Diageo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. Juni) schlechter abgeschnitten als erwartet. Umsatzzuwächse in den USA konnten die Rückgänge in den übrigen Absatzmärkten nicht kompensieren. Von den Sparten haben nur die Fertiggetränke mit einem leichten Umsatzplus überzeugt. Der Gewinn brach nicht zuletzt aufgrund von Abschreibungen in Höhe von 1,4 Mrd £ ein.

Der Start ins neue Geschäftsjahr verlief vielversprechend, denn die coronabedingten Einschränkungen



