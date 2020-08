Diageo Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

Diageo hat im 1. Halbjahr 4,5% mehr umgesetzt, aber unter dem Strich 5,6% weniger verdient. Das operative Ergebnis zog dagegen um 0,5% auf 2,44 Mrd £ an. In den 3 wichtigsten Regionen Nordamerika, Europa und Asien stiegen die Umsätze um 7,1% auf insgesamt 8,7 Mrd £. Operativ mehr verdient hat der Konzern aber nur in Nordamerika und Europa. Wegen der nachlassenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung