Diageo Aktie: Solide Halbjahresergebnisse

Diageo hat solide Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 3,3% und der Gewinn um 31%. Geholfen hat ein positiver Steuereffekt von 360 Mio £ in den USA. Das operative Ergebnis stieg um 6,1% auf 2,19 Mrd £. Entsprechend verbesserte sich die Marge von 21,5 auf 22%. Profitabel gewachsen ist der Konzern in Europa und Asien. In Nordamerika lagen Umsatz und Rentabilität ...

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.