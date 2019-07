Diabetiker erkranken häufiger an Herzschwäche

Baierbrunn (ots) - Menschen mit Typ-2-Diabetes haben einzweieinhalbfach höheres Risiko für eine Herzschwäche alsNicht-Diabetiker. "Umgekehrt tritt Diabetes bei Menschen mitHerzschwäche viermal so oft auf wie bei Herzgesunden", sagtKardiologe Professor Dr. Christoph Maack aus Würzburg imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Von Herzschwäche oder Herzinsuffizienz sprechen die Ärzte, wenndas Herz nicht mehr genug Blut in den Körper pumpt, um alle Organeausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Darunterleiden vor allem Gehirn und Muskeln. Im Herzen und in denLungengefäßen dagegen staut sich das Blut, aus den Gefäßen sickertWasser in die Lungen. Bemerkbar macht sich ein geschwächtes Herzmeist durch Leistungsabfall, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oderLuftnot bei Anstrengungen. Auch geschwollene Knöchel, nächtlicherHarndrang oder Herzrhythmusstörungen können darauf hindeuten. "Beisolchen Symptomen sollten Sie schleunigst zum Arzt gehen", betontMaack. "Denn je früher eine Herzschwäche entdeckt und behandelt wird,desto besser und länger können Sie damit leben."Hauptursachen sind Durchblutungsstörungen durch verengteHerzkranzgefäße und hoher Blutdruck. Aber auch Diabetes undHerzmuskelentzündungen sowie Klappenfehler können zu Herzschwächeführen. In der Regel verschreibt der Arzt mehrere Medikamente.Wichtig: Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte sollten möglichstgut eingestellt sein. Patienten sollten sich regelmäßig wiegen undden Blutzucker kontrollieren - sowie sich viel bewegen: "Je mehrBewegung, desto besser fürs Herz", so Maack. Wie viel man sichzumuten darf, sollte man unbedingt mit seinem Hausarzt besprechen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 7/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell