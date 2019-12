Mit Diabetes zum Date - Was Experten raten

Baierbrunn (ots) - Vor dem ersten Date fragen sich Menschen mit Diabetes, wannund wie viel sie von ihrer Erkrankung erzählen sollen. "Wenn es sich ergibt,spricht nichts dagegen, den Diabetes schon beim ersten Date zu erwähnen", sagtEva Küstner, Fachpsychologin Diabetes (DDG) aus Gau-Bischofsheim, imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Der andere reagiere wahrscheinlichentspannter, als man es erwarte. Genauso okay sei es, bei der ersten Verabredungnichts vom Diabetes zu erzählen. Hauptsache, man wartet nicht zu lange: Kommtder neue Partner irgendwann zufällig dahinter, könnte er das als Vertrauensbruchempfinden. Und je länger man das Gespräch über den Diabetes aufschiebt, umsoschwerer wird es, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden. Verheimlichen stresstzudem.Über Diabetes reden: Den anderen nicht überfordernBei einem "Diabetes-Outing" sollte man so viel über die Erkrankung erzählen, wieder andere wissen möchte. Stellt er viele Fragen, zeigt es, dass er sich füreinen interessiert. Zu ausführliche Erzählungen sollte man sich trotzdemverkneifen. "Das könnte den anderen überfordern und glauben lassen, der Diabeteswäre Ihr Lieblingsthema", sagt Klaus-Martin Roelver, Psychodiabetologe amDiabetes-Zentrum Quakenbrück. Weitere Fragen zum Thema beantworten Experten imaktuellen "Diabetes Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4464728OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell