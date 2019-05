Bei Diabetes regelmäßig zum Nierencheck

Baierbrunn (ots) - Die Nieren gehören zu den Organen, dieerkranken können, wenn die Blutzuckerwerte zu hoch sind. Dann kannsich eine sogenannte diabetische Nephropathie entwickeln. Menschenmit Diabetes sollten daher mindestens einmal jährlich zumNierencheck, wie das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" empfiehlt.Wer bereits nierenkrank ist, muss in kürzeren Abständen zum Arzt -und sollte unbedingt auch andere Organe wie Augen und Herzuntersuchen lassen. Denn bei Menschen mit Nierenschwäche könnten nochweitere gesundheitliche Probleme vorliegen.Um die Nieren zu entlasten, muss man auf gute Blutzuckerwerteachten. Sind die Organe schon geschädigt, kann eine optimaleBlutzuckereinstellung ein Fortschreiten der Nierenschwäche zumindestverlangsamen. Wichtig ist zudem, hohen Blutdruck mit Medikamenten zubehandeln, wie Internist Dr. Thomas Ebert vom UniversitätsklinikumLeipzig betont. "Hoher Blutdruck schädigt das Herz, aber auch diefeinen Blutgefäßknäuel in den Nieren."Ein Allheilmittel für viele Faktoren, die die Nieren belasten,scheint Bewegung zu sein. Sport senkt Blutzucker, Blutdruck undCholesterinspiegel. 150 Minuten Bewegung in der Woche, zum Beispielan fünf Tagen je eine halbe Stunde, gelten als Minimum. Wer raucht,sollte damit aufhören: Studien haben gezeigt, dass die Nieren vonrauchenden Diabetikern besonders leiden.Weitere Tipps und Informationen zum Thema finden Leserinnen undLeser im neuen "Diabetes Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 5/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell