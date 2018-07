Den Diabetes vor neuem Partner nicht dauerhaft verheimlichen (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Gehen Menschen mit Diabetes eine neue Partnerschaft ein, brauchensie sich nicht unter Druck zu setzen, dem anderen gleich von ihrerErkrankung zu erzählen. "Manche legen die Karten sofort auf denTisch, andere brauchen länger, um sich zu öffnen", sagt diePsychodiabetologin Dr. Ulrike Löw aus Aschaffenburg imApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Wichtig sei nur, den Diabetesnicht dauerhaft vor dem anderen zu verheimlichen und damit dessenVertrauen aufs Spiel zu setzen. Der neue Partner darf anschließendruhig neugierig sein und auch mal vermeintlich dumme Fragen stellen.Ob es ums Blutzuckermessen, ums Kohlenhydrateberechnen oder umInsulinspritzen geht - der Neuling erlebt vielleicht zum ersten Mal,was für Menschen mit Diabetes möglicherweise schon seit vielen JahrenAlltag ist.Im Zusammenleben mit einem chronisch Kranken schwingt für denPartner die Sorge um dessen Gesundheit immer mit. "Das ist völligberechtigt", sagt Dr. Rainer Paust, Leiter des Instituts fürPsychosoziale Medizin am Elisabeth-Krankenhaus Essen. "Besondersbelastend für den Partner ist es, wenn der geliebte Mensch seinenDiabetes vernachlässigt." Paust rät, die eigene Angst in einersolchen Situation ernst zu nehmen und auch auszusprechen. Der neue"Diabetes Ratgeber" beleuchtet in seiner Titelgeschichte ausführlichdas Thema "Der Diabetes und die Liebe": vom Kennenlernen, über denSex bis hin zu den Sorgen, Krisen und den Chancen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 7/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell