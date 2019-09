Bei Diabetes vor jeder Autofahrt messen

Baierbrunn (ots) - Bevor sich Menschen mit Diabetes ans Steuersetzen, sollten sie grundsätzlich immer erst einmal ihren Blutzuckermessen. Sehr wichtig sei, "erst loszufahren, wenn der Blutzucker übereinem bestimmten Wert liegt", betont Diplom-Psychologin Eva Küstner,Mitautorin der Leitlinie "Diabetes im Straßenverkehr" der DeutschenDiabetes Gesellschaft (DDG), im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Ein Wert unter 90 mg/dl (5 mmol/l) sei zu nah am Unterzucker."Betroffene müssen sich einschärfen: Beim leisesten Verdacht auf eineUnterzuckerung sofort rechts ranfahren und Traubenzucker essen."Starten sollte man erst wieder, wenn der Wert stimme und der Kopfklar sei. Das dauere mindestens 20 Minuten."Nach mehr als einer Unterzuckerung innerhalb der letzten zwölfMonate, die nicht im Schlaf auftrat und bei der man Hilfe brauchte,sollte man erst fahren, wenn man das Unterzuckerrisiko mit ärztlicherHilfe im Griff hat", erläutert Küstner. Setze man sich trotzärztlichen Verbots an Steuer, drohten bei einem Unfall höhereStrafen. "Denn man wusste ja um das Risiko."Fahrsicherheit ist im September auch Thema in den "DiabetesRatgeber"-Partner-Zeitschriften aus der Apotheke. Im "SeniorenRatgeber" können Leser testen, wie fit sie fürs Steuer sind. Die"Apotheken Umschau" rät, was Angehörige tun können, damit nicht mehrfahrtüchtige alte Menschen das Auto stehen lassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 9/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.diabetes-ratgeber.netOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell