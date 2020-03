"Diabetes gehört nicht in Bewerbungsunterlagen" (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Menschen mit Diabetes sollten bei der Jobsuche ihre Krankheitnach Expertenmeinung besser nicht erwähnen. "Der Diabetes gehört nicht in dieBewerbungsunterlagen und auch nicht ins Vorstellungsgespräch" , betont derKölner Arbeitsmediziner und Diabetologe Dr. Kurt Rinnert im Apothekenmagazin"Diabetes Ratgeber". Auch auf Nachfrage darf man die Krankheit verschweigen. "Es sei denn" , sagt Rechtsanwalt Oliver Ebert, " es geht um eine Tätigkeit, beider man sich und andere durch den Diabetes gefährdet, und diese Gefahr lässtsich nicht durch geeignete Maßnahmen eindämmen." Wer sich trotz unmittelbarerGefahr nicht zum Diabetes bekennt, solle bedenken, dass er dann auf eigenesRisiko arbeitet. Passiert etwas, haftet man - und verliert möglicherweise denJob, wie Rinnert warnt.Diabetes und Beruf: Fast alles ist möglichTyp-1-Diabetikern, die etwa im Leitstand der Feuerwehr oder eines Kraftwerksarbeiten, rät Rinnert, den Arbeitgeber zu informieren. "Für denVerwaltungsangestellten mit Typ 1 ist das eher nicht notwendig, für dieChirurgin mit schwankenden Werten ohne System zur kontinuierlichenZuckerkontrolle dagegen schon."Dank der modernen Diabetestherapie und -technologie gelten immer weniger Berufeals ungeeignet für Menschen, die Insulin spritzen und deshalb ein erhöhtesUnterzuckerungsrisiko haben. "Ob eine Tätigkeit infrage kommt, hängt vomAufgabenbereich ab und muss stets individuell entschieden werden" , betontRinnert. Der Experte geht davon aus, dass in spätestens zehn Jahren sogarHochrisikoberufe für Diabetiker grundsätzlich möglich sein werden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unterhttps://www.diabetes-ratgeber.net .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.de http://www.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4543386OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell