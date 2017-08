Diabetes in der Schwangerschaft: Gute Zuckerwerte - gutes Gefühl (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Wiesbaden (ots) -Die Schwangerschaft ist eine Zeit der Spannung, (Vor-)Freude unddes Neuanfangs. Die Gedanken überschlagen sich und die Gefühlependeln zwischen purem Glück und totaler Angst vor Überforderung.Hinzu kommt, dass sich der Körper kontinuierlich verändert undzunehmend belastet wird. Eine aufregende und besondere Zeit für diewerdenden Mütter. Bei einigen Frauen sind die Monate vor der Geburtvon einer zusätzlichen Sorge geprägt: Der richtige Umgang mit ihrerDiabetes-Erkrankung. Egal ob Schwangerschaftsdiabetes, Typ-1- oderTyp-2-Diabetes - eine gute Einstellung der Zuckerwerte ist elementarwichtig, um Mutter und Kind gesund zu halten. Ab jetzt ist das FlashGlukose Messsystem FreeStyle Libre für die Verwendung in derSchwangerschaft zugelassen und kann dabei helfen, die Werte einfachund schnell im Blick zu behalten und ein besseres Diabetes-Managementzu ermöglichen.(1,2)Frauen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes müssen bereits vor derSchwangerschaft penibel auf ihre Zuckerwerte achten, um dem neuenLeben einen möglichst guten Start zu bereiten. Im Gegensatz dazutrifft die Diagnose Schwangerschaftsdiabetes (Gestationsdiabetes) diebetroffenen Frauen völlig unvorbereitet. Oft gibt es keine typischenkörperlichen Anzeichen hierfür. Ein Suchtest zwischen der 24. und 28.Schwangerschaftswoche sorgt dafür, dass die Erkrankung nichtunbemerkt bleibt. Bei knapp fünf Prozent der werdenden Mütter inDeutschland kann der Körper den erhöhten Insulinbedarf in derSchwangerschaft nicht bereitstellen - Tendenz steigend.(3) DieZuckerwerte im Blut sind dauerhaft erhöht. Eine Herausforderung fürbetroffene Frauen. Ab jetzt müssen sie nicht nur mit denVeränderungen durch die Schwangerschaft umgehen, sondern zusätzlichlernen, ihre Diabeteserkrankung zu managen und sollten 4-6 maltäglich den Zuckerwert kontrollieren.(4)Diabetes nicht unbehandelt lassenIn den meisten Fällen verläuft die Schwangerschaft bei Frauen mitDiabetes normal, sofern der Diabetes behandelt wird. Wird einDiabetes jedoch nicht entdeckt bzw. richtig behandelt, können diedauerhaft zu hohen oder zu niedrigen Zuckerwerte negative Folgen fürMutter und Kind haben und das Risiko für Komplikationen bei derGeburt ist deutlich erhöht. Durch das Überangebot an Glukose kann derEmbryo auch überdurchschnittlich stark zunehmen und bei der Geburtbereits sehr schwer sein.(4) Möglich sind eine Frühgeburt, dieNotwendigkeit der Einleitung der Geburt oder ein Kaiserschnitt.Langfristig steigt die Neigung des Kindes zu Übergewicht,Bluthochdruck und metabolischem Syndrom.(4)Ernährung, Bewegung, InsulinGesunde, maßvolle Ernährung sowie Bewegung sind die Zauberwortefür eine gute Einstellung der Zuckerwerte bei schwangeren Frauen mitDiabetes, auch, wenn Diät und Sport viel Zurückhaltung bzw. Disziplinerfordern. Sind die erforderlichen Umstellungen nicht ausreichend,ist eine Insulintherapie notwendig (dies ist bei Schwangeren mitTyp-1-Diabetes grundsätzlich der Fall): Das fehlende Insulin mussgespritzt werden. In beiden Fällen ist eine regelmäßige Kontrolle derZuckerwerte notwendig, um Rückschlüsse für die richtige Therapieziehen zu können und sicher zu gehen, dass sich der Zuckerhaushalt ineinem für das Kind verträglichen Bereich befindet. Besonders fürFrauen, die erst in der Schwangerschaft mit der Diabetes-Therapie inKontakt kommen, stellen das mitunter schmerzhafte Stechen in denFinger zur Gewinnung eines Blutstropfens für die Zuckermessung unddas Prozedere mit Teststreifen und Messgerät eine Hürde dar. Hinzukommt, dass einzelne Werte nur einen sehr limitierten Einblick in denGlukosehaushalt bieten. Eine einfache, diskrete, schmerzlose undfortlaufende Messung bietet hier viele Vorteile.Mehr Informationen, besseres GefühlIm August 2017 hat das Flash Glukose Messsystem FreeStyle Librevon Abbott die Zulassungserweiterung zur Anwendung in derSchwangerschaft erhalten und ermöglicht Frauen mit Diabetes in derSchwangerschaft nun eine innovative Methode zum Diabetesmanagement.Die Ergebnisse einer aktuellen Studie zeigen, dass FreeStyle Libredie herkömmliche Blutzuckermessung in der Schwangerschaft zuverlässigund genau ersetzen kann.(5) Das System besteht aus einem Sensor amOberarm in der Größe eines 2-Euro-Stücks mit einem feinen Messfühleran der Unterseite, der in der Zwischenzellflüssigkeit imUnterhautfettgewebe fortlaufend den Zuckerwert misst.(6,7) Ein Scanmit dem dazugehörigen Lesegerät dauert weniger als eine Sekunde undliefert viel mehr Informationen als die herkömmlicheBlutzuckermessung:(6,7) Neben dem aktuellen Glukosewert werden dieWerte der letzten acht Stunden(8) sowie ein Trendpfeil übertragen,der zeigt, in welche Richtung sich der Glukosewert bewegt.(6,7)Wertvolle Informationen, um die Diabetestherapie optimal zu steuern -sowohl bei den vielen kleinen Therapieentscheidungen im Alltag, alsauch im Gespräch mit dem Arzt. Eine Auswertung der Daten vonzehntausenden FreeStyle Libre-Nutzern zeigt: Häufigeres Scannen stehtin enger Verbindung mit einem besseren Glukose-Langzeitwert(HbA1c-Wert) und mehr Zeit im Glukose-Zielbereich.(9) DieseErkenntnisse unterstützen die Ergebnisse einer klinischen Studie, diebereits signifikant weniger Zeit in der Hypoglykämie (Unterzuckerung)mit FreeStyle Libre im Vergleich zur Blutzuckerselbstmessungzeigte.(10) Für gute Werte, ein gutes Gefühl und optimale Gesundheit- für Mutter und Baby.(1)FreeStyle Libre ist zertifiziert für Kinder ab 4 Jahren sowieErwachsene, einschließlich Schwangere. Die Aufsichtspflicht über dieAnwendung und die Auswertung von FreeStyle Libre bei Kindern ab 4Jahren bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres obliegt derVerantwortung einer volljährigen Person.(2)Haak T, Hanaire H, Ajjan R et al. Flash Glucose-SensingTechnology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for theManagement of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter,Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes Ther (2016).doi:10.1007/s13300-016-0223-6.(3)http://ots.de/A1Cxn; Zugriff am 19.04.2017.(4)Kleinwechter H et al. Gestationsdiabetes mellitus (GDM)Evidenzbasierte Leitlinie zur Diagnostik, Therapie u. Nachsorge derDeutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und der Deutschen Gesellschaftfür Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG). Diabetologie undStoffwechsel 2011; 6 (5): 290-328(5)E.Scott, A. Kautzky-Wille, 2017. Accuracy Evaluation ofFreestyle Libre Flash Glucose Monitoring System when Used by PregnantWomen with Diabetes.(6)Das Setzen eines Sensors erfordert ein Einführen desSensorfilaments unter die Haut. Der Sensor kann bis zu 14 Tage langgetragen werden.(7)Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels einesBlutzucker-Messgeräts ist erforderlich bei sich schnell änderndenGlukosespiegeln, weil die Glukosewerte in der Gewebeflüssigkeit dieBlutzuckerwerte eventuell nicht genau widerspiegeln, oder wenn dasSystem eine Hypoglykämie oder eine anstehende Hypoglykämie anzeigt,oder wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systemsübereinstimmen.(8)Für ein vollständiges glykämisches Profil der letzten dreiMonate muss der Sensor mindestens einmal alle 8 Stunden gescannt undalle 14 Tage ersetzt werden.(9)Dunn T et al. Evidence of a strong association betweenfrequency of flash glucose monitoring and glucose control measuresduring real-world usage. E-poster presentation, ATTD 2017, Paris,France, 15-18 February 2017.(10)Bolinder J, Antuna R, Geelhoed-Duijvestijn P, Kroger J,Weitgasser R. Novel glucose-sensing technology and hypoglycaemia intype 1 diabetes: a multicentre, non-masked, randomised controlledtrial [published online September 12, 2016]. Lancet. 2016.Über Abbott:Bei Abbott setzen wir uns dafür ein, dass Menschen ihr Leben durchdie Kraft der Gesundheit in bestmöglicher Weise führen können. Seitüber 125 Jahren bringen wir der Welt neue Produkte und Technologien -in den Bereichen Ernährung, Diagnostik, Medizintechnik und generischeMarken-Pharmazeutika - und eröffnen dadurch mehr Menschen in allihren Lebensphasen mehr Möglichkeiten. Über Abbott:Bei Abbott setzen wir uns dafür ein, dass Menschen ihr Leben durchdie Kraft der Gesundheit in bestmöglicher Weise führen können. Seitüber 125 Jahren bringen wir der Welt neue Produkte und Technologien -in den Bereichen Ernährung, Diagnostik, Medizintechnik und generischeMarken-Pharmazeutika - und eröffnen dadurch mehr Menschen in allihren Lebensphasen mehr Möglichkeiten. Heute arbeiten 94.000 von unsdaran, dass die Menschen in den über 150 Ländern, für die wir tätigsind, nicht nur länger, sondern auch besser leben können.