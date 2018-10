Diabetes? Schützen Sie Ihr Sehvermögen / Woche des Sehens 2018: Mit anderen Augen - wie Augenärzte für Durchblick sorgen

Düsseldorf (ots) - Zur Woche des Sehens vom 8. bis 15. Oktoberweisen Augenärzte auf die Bedeutung regelmäßiger Augenuntersuchungenfür Menschen mit Diabetes mellitus hin. Durch die Zuckerkrankheithervorgerufene Augenkrankheiten sind in der westlichen Welt diehäufigste Ursache für Sehbehinderungen und Blindheit bei Menschen imerwerbsfähigen Alter. Doch der Verlust des Augenlichts lässt sichverhindern. Mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland sind anDiabetes mellitus erkrankt. Zu den gefürchteten Folgen gehörenAugenkrankheiten, die schon in jungen Jahren zu Sehbehinderung odergar Erblindung führen können. Regelmäßige augenärztlicheUntersuchungen sind die Basis, um das Sehvermögen der Betroffenensicher und langfristig zu bewahren. Bei diesen Untersuchungen fallenVeränderungen an der Netzhaut des Auges auf, lange bevor diePatienten selbst Symptome bemerken. Und dann kann eine Behandlungfrühzeitig eingeleitet werden, so dass bleibende Schäden vermiedenwerden.Nur 50 bis 60 Prozent gehen regelmäßig zum Augenarzt Dr. GeorgSpital, Generalsekretär der Initiativgruppe Früherkennungdiabetischer Augenerkrankungen (IFDA) und der ArbeitsgemeinschaftDiabetes und Auge (AGDA), ist jedoch besorgt, denn Zahlen aus demDisease Management Programm (DMP) Nordrhein weisen darauf hin, dassdie Screeningrate rückläufig ist: "Es ist anzunehmen, dass nur 50 bis60 Prozent der Menschen mit Diabetes regelmäßig einen Augenarztaufsuchen."Deshalb werben IFDA/AGDA gemeinsam mit dem Berufsverband derAugenärzte dafür, dass die Patienten vermehrt auf die Notwendigkeitder Augenuntersuchungen hingewiesen werden. Dr. Spital appelliert anHausärzte und Internisten, an der Aufklärung der Patientenmitzuwirken.Kontrolluntersuchungen mindestens alle zwei Jahre Mindestens allezwei Jahre sollten sich Menschen mit Diabetes in der Augenarztpraxisuntersuchen lassen; je nach dem Vorliegen von Risikofaktoren oderbereits vorhandenen Augenschäden kann es aber auch jährlich oderhäufiger notwendig sein. Für die Untersuchung wird die Pupille mitHilfe von Augentropfen weit gestellt, so dass der Augenarzt dieNetzhaut bis in die Randbereiche hinein genau untersuchen kann. Dennein zu hoher Zuckergehalt im Blut schädigt die feinen Blutgefäße, diedie Netzhaut versorgen und die dadurch hervorgerufenen Veränderungensind bei diesem Screening zu erkennen. Dr. Spital hat einen Tipp fürdie Patienten: "Nach der Untersuchung ist durch die erweitertePupille die Sehschärfe noch einige Stunden lang verringert - diePatienten sollten daher möglichst nicht selbst mit dem Auto zurUntersuchung fahren." Auf ihrer Internetseite haben IFDA/AGDAwichtige Informationen über diabetische Augenerkrankungen und ihreBehandlungsmöglichkeiten zusammengetragen: www.diabetes-auge.de.Woche des SehensDie "Woche des Sehens" ist eine Aufklärungskampagne, diebundesweit vom 8. bis 15. Oktober stattfindet. In diesem Jahr lautetihr Motto "Mit anderen Augen". Unter der Schirmherrschaft derbekannten Fernsehjournalistin Gundula Gause machen Initiatoren undUnterstützer der Aktionswoche auf die Bedeutung guten Sehvermögens,die Ursachen vermeidbarer Blindheit sowie die Lage von blinden undsehbehinderten Menschen in Deutschland und den Entwicklungsländernaufmerksam. Getragen wird die Kampagne von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch, ZEISS und der VANDAPharmaceuticals Germany GmbH. www.woche-des-sehens.dePressekontakt:Dr. Ludger WollringPressesprecherBerufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V.Tersteegenstr. 12, 40474 DüsseldorfMail: presse@augeninfo.deInternet: www.augeninfo.deOriginal-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell