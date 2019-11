Diabetes Ratgeber mit Diabetes-Bus auf Deutschland-Tour - Auftakt ist der Weltdiabetes-Erlebnistag am 16.11.2019 in Berlin (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Zum Weltdiabetestag startet der Diabetes Ratgeber aus dem Wort & Bild Verlagseine Deutschland-Tour: Von März bis Mai 2020 fährt der Diabetes Ratgeber-Busdurch ganz Deutschland, um in Kooperation mit Apotheken vor Ort Passanten undKunden über ihr Diabetes-Risiko aufzuklären. "Mit unserem Diabetes-Bus bietenwir den Menschen und den Apotheken vor Ort einen besonderen Service und rückendie Wichtigkeit der Diabetes-Früherkennung in den Fokus", sagt ChefredakteurinAnne-Bärbel Köhle.Premiere beim Weltdiabetes-ErlebnistagSeinen ersten Einsatz hat der Diabetes-Bus am 16. November in Berlin, wo mit demWeltdiabetes-Erlebnistag die offizielle Patientenveranstaltung im Sony Center amPotsdamer Platz stattfindet. An Bord des speziell ausgestatteten DiabetesRatgeber-Busses ist ein Expertenteam mit Diabetesberater/-innen, die alleBesucher über die Stoffwechselerkrankung informieren und auf Wunsch kostenlosBlutzuckertests anbieten. Dazu werten die Diabetesberater/innen mit denInteressierten einen kurzen Find-Risk-Fragebogen aus und messen mittels eineskleinen Fingerpiksers das Diabetes-Typ-2-Risiko - schnell, unkompliziert undschmerzlos. Ab 10.00 Uhr kann sich dort jeder auf sein persönlichesDiabetes-Risiko testen lassen.Unkompliziertes Angebot bei den Menschen vor OrtIn Deutschland leiden rund 7 Millionen Menschen an Diabetes, dazu kommt einehohe Dunkelziffer Betroffener, die noch nichts von ihrer Erkrankung wissen.Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle: "Apotheker leisten einen wichtigen Beitragbei der Aufklärung über die Erkrankung. Und wir als reichweitenstärkstePublikation in Deutschland für Menschen mit Diabetes unterstützen die Apothekermit dieser groß angelegten Aktion dabei, die Menschen für die Risiken zusensibilisieren, niedrigschwellig, vor Ort und nahbar."Über den Diabetes RatgeberDer Diabetes Ratgeber erscheint seit 1978 im Wort & Bild Verlag und erreicht beieiner monatlichen Auflage von 1.149.958 verkauften Exemplaren (IVW III/2019)2,74 Millionen Leser (AWA 2019). Neben der Titelgeschichte gibt es dreiRessorts: "Meine Gesundheit" stellt medizinische Themen in den Mittelpunkt, etwaFolgeerkrankungen und neue Behandlungsmöglichkeiten des Diabetes. "Mein Alltag"beinhaltet Themen aus den Bereichen Partnerschaft, Familie und Beruf. "Meinschönes Leben" dreht sich um Ernährung, Sport, Freizeit, Kosmetik und Reisen.Dazu erscheint jeden Monat eine opulente Rezeptstrecke mit diabetesrelevantenInformationen, etwa zu Kohlenhydratgehalt und Kalorien. Die Online-Communityfindet weiterführende Informationen unter www.diabetes-ratgeber.net und aufFacebook. In der Diabetes Ratgeber-Buchreihe sind Diabetes-Kochbücher sowie dieKolumnensammlung "Seilers Zucker" erschienen (www.dr-buchreihe.de).Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationSonja Lex, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. 089/ 744 33-343E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.defacebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell