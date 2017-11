Diabetes: Online-Registrierung für Europas größtes Informations- und Trainingscamp für junge Menschen mit Diabetes startet am 1.12.2017 (FOTO)

Mainz (ots) -Unter dem Motto "Colour your life" veranstaltet derDiabetes-Spezialist Novo Nordisk vom 5.-8. Juli 2018 zum fünften Mal"Camp D", ein Informations- und Trainingscamp für junge Menschen mitDiabetes. Spannende Workshop-Angebote bieten Gelegenheit zumintensiven Erfahrungsaustausch und tragen dazu bei, sich fit zumachen für ein selbstbewusstes Leben mit Diabetes. Die Anmeldung istab 1. Dezember 2017 möglich.Europas größtes Diabetes-Camp findet im Juli 2018 erneut in BadSegeberg statt. Teilnehmen können rund 300 junge Menschen mitDiabetes zwischen 16 und 25 Jahren aus Deutschland, Österreich, derSchweiz sowie aus anderen europäischen Ländern (guteDeutschkenntnisse sind Voraussetzung). Betreut werden sie von rund150 Diabetologen, Diabetesberaterinnen, Diabetesassistentinnen,Psychologen und Pädagogen.Über die Website www.campd.info können sich interessierteJugendliche, junge Erwachsene und auch Betreuer ab 1. Dezember 2017registrieren. Sie erhalten dann einen Link zum Online-Fragebogen, indem weitere Punkte abgefragt werden. Für die Teilnehmer wird einEigenanteil von 99 Euro für Anreise und alle Programmpunkte des CampD erhoben. Für Betreuer fällt kein Eigenanteil an.Vier Tage Workshops, Sport und AustauschHerzstück von Camp D ist ein vielfältiges Workshop-Programm rundum das Leben mit der chronischen Erkrankung Diabetes: zuSelbstmotivation, Sport, Beruf und digitalen Technologien ebenso wiezu Essstörungen, Sexualität und Schwangerschaft. Bei dem neuenWorkshop-Konzept wird jedes Thema aus verschiedenen Blickwinkeln vonÄrzten, Psychologen und Betroffenen ohne Tabus diskutiert.In Bewegung kommen die Teilnehmer bei Trend-Sportarten wieParcouring oder Stand-Up-Paddling, dem Feldhockey-Workshop mit demdeutschen Nationalspieler Timur Oruz, bei Fußball- undBeachvolleyball-Turnieren. Leistungssportler mit Diabetes stehendabei als Ratgeber zur Seite und unterstützen auch individuell mitTipps speziell für junge Menschen mit dieser Krankheit.Fit machen für ein selbstbewusstes Leben mit DiabetesDas Besondere an Camp D ist die offene, zugewandte Atmosphäre, dieviel Raum für gegenseitigen Austausch bietet. Die Betreuer nehmensich Zeit für jeden Teilnehmer und alle Fragen, die die Gestaltungdes eigenen Lebens unter den Bedingungen von Diabetes betreffen,können in Ruhe besprochen werden.Das Camp D 2018 steht unter dem Motto "Colour your life" undschließt an das Motto des letzten Camps (Die Zukunft gehört mir!) an.Mit diesem Motto sollen die jungen Teilnehmer ermutigt werden, ihrLeben selbst in die Hand zu nehmen, es bunt und nach ihrenVorstellungen zu gestalten - trotz und mit Diabetes.Camp D findet 2018 bereits zum 5. Mal stattCamp D ist Europas größtes Zelt- und Informationscamp für jungeMenschen mit Diabetes. Es ist Teil des umfassenden Changing Diabetes®Konzepts von Novo Nordisk und fand bisher jedes Mal in Bad Segebergstatt: 2006, 2008, 2011, 2014 - und erneut in 2018. Ziel von Camp Dist es, die Teilnehmer in der wichtigen Phase zwischen Pubertät undErwachsenensein zu unterstützen, damit sie ein selbstbewusstes,eigenverantwortliches und aktives Leben mit Diabetes führen können.Die Resonanz zu den bisherigen Camps war stets sehr positiv. Dennbesonders junge Menschen mit Diabetes leiden oft an denpsychosozialen Belastungen, die ihre Krankheit mit sich bringt, undhaben viele Fragen, die ihre Lebensplanung betreffen.Weitere Informationen unter www.campd.info.Über Changing Diabetes®Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 90Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetesÜber Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit über 90 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 41.700 Menschen in 77 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 165 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. 