Diabetes-Kongress: Wie Diabetiker gute Nerven bewahren

Berlin (ots) - Diabetes geht im wahrsten Sinne auf die Nerven:Nervenschäden zählen zu den häufigsten und schwerwiegendstenFolgeerkrankungen der Zuckerkrankheit. Während die so genannteNeuropathie früher als "Spätkomplikation" des Diabetes bezeichnetwurde, zeigen aktuelle Studien, dass erste Nervenschäden bereits imVorstadium des Diabetes entstehen, erklärte Prof. Dr. Dan Ziegler,vom Deutschen Diabetes-Zentrum an der Heinrich-Heine-UniversitätDüsseldorf beim Kongress der Deutschen Diabetes Gesellschaft inBerlin. Unter Personen mit bekanntem Diabetes tritt dieNervenerkrankung bei etwa jedem dritten auf. Doch viele wissen nicht,dass sie davon betroffen sind, warnte Ziegler. Denn die Signale derangegriffenen Nerven werden anfangs kaum wahrgenommen oder erscheinenharmlos: Schleichend nimmt das Gespür der Füße für Berührungen,Temperaturen oder Schmerzen ab. Bei einigen kribbeln die Zehen oderbrennen die Sohlen, andere empfinden ein Taubheitsgefühl. DieBeschwerden sind vielfältig - allen gemeinsam ist, dass in der Regelzuerst die Füße von den Empfindungsstörungen betroffen sind.Ziegler appellierte daher, dass Menschen mit Diabetes odererhöhtem Diabetes-Risiko ihre Füße regelmäßig beim Arzt untersuchenlassen und Auffälligkeiten immer ernst nehmen sollten. Unbehandeltschreitet die Nervenschädigung voran, viele Betroffene leidenzunehmend unter Missempfindungen und Schmerzen in den Füßen, währenddie nachlassende Sensibilität das Risiko für ein diabetischesFußsyndrom erhöht.Eigeninitiative der Patienten ist gefordertJe eher, umso besser können Nervenschäden aufgehalten werden,erklärte Privat-Dozent Dr. med. Ovidiu Alin Stirban von der SchönKlinik Nürnberg Fürth. Eine möglichst optimale Einstellung desBlutzuckerspiegels sei wichtig, reiche aber allein meist nicht aus.Wenn Diabetiker zusätzlich zur medikamentösen Therapie ihrenLebensstil ändern, können sie nicht nur der Entstehung einerNeuropathie vorbeugen, sondern auch eine bereits existierendeNervenschädigung zumindest teilweise rückgängig machen, so diemotivierende Botschaft des Experten. Wichtig sei außerdem, einenVitamin-B1-Mangel auszugleichen. Diabetiker sind häufig von einemmassiven Mangel an dem wichtigen Nerven-Vitamin betroffen, weil siees vermehrt über die Nieren ausscheiden. Dadurch können Neuropathienentstehen oder verschlimmert werden. Ein nervenschädigender Mangelkann mit der Vitamin-B1-Vorstufe Benfotiamin ausgeglichen werden, dievom Körper besser aufgenommen wird als das einfache Vitamin B1. WennSchmerzen die Lebensqualität beeinträchtigen, kann der Arztzusätzlich Schmerzmittel verschreiben. Da diese aber auch ausgeprägteNebenwirkungen haben können, muss der Arzt die Behandlung gut abwägenund kontrollierenQuelle: Pressekonferenz "Aktuelles zur diabetischen Neuropathie"am 29. Mai 2019 anlässlich des Diabetes-Kongresses 2019 in Berlin;Veranstalter: Nationale Aufklärungsinitiative zur diabetischenNeuropathie "Diabetes! Hören Sie auf Ihre Füße?" und WÖRWAG Pharma.Die Nationale Aufklärungsinitiative "Diabetes! Hören Sie auf IhreFüße?" wird von WÖRWAG Pharma in Zusammenarbeit mit der DeutschenDiabetes Stiftung (DDS) und Experten getragen. Sie informiert überdie diabetische Neuropathie mit dem Ziel, die Früherkennung derdiabetischen Folgeerkrankung zu fördern und Komplikationen, wie dasDiabetische Fußsyndrom, zu verhindern. www.hoerensieaufihrefuesse.de