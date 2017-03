Bei Diabetes auch Hausschuhe sorgfältig auswählen - Experten helfen, das richtige Modell zu finden (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Schuhe einfach nach der Optik zu kaufen, ist für Menschen mitDiabetes ein Risiko. Das gilt auch für Hausschuhe. "Viele ältereLeute verbringen die meiste Zeit zu Hause. Da ist es wichtig, dassder Fuß ohne Druck untergebracht ist und sicher steht", erläutertOrthopädie-Schuhmacherin Bettina Treml im Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber". Menschen mit Diabetes sollten Druckstellen, Hühneraugen,Blasen und Co. unbedingt vermeiden, auch kleinste Wunden können sichrasch vergrößern und zu Folgekomplikationen führen. Bei einemorthopädischen Schuhmacher stünden vor dem Kauf Gespräch, Fußanalyseund Druckmessung an, sagt Treml. Es müssten dabei nicht unbedingtorthopädische Maßschuhe sein: "Gesund- oder Bequemschuhe bieten heuteeine große Palette an Konfektionsmodellen", erläutert die Expertin.Man kann sie mit Einlagen oder diabetesadaptierten Fußbettungenkombinieren, solange die Füße noch nicht deutlich erkrankt sind.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell