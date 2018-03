Diabetes 2030: Patientenwohl im Fokus von Politik und AMNOG

Mainz (ots) - Mit insgesamt 10 Millionen Betroffenen(1) sowiejährlich 500.000 Neuerkrankungen(2) und einer krankheitsbedingtenSterblichkeit von 16 Prozent(2) gehört Diabetes zu den großenVolkskrankheiten und damit Herausforderungen für dasGesundheitssystem in Deutschland. Vor diesem Hintergrund begrüßtendie Teilnehmer der Veranstaltung "Diabetes 2030", zu der dasUnternehmen Novo Nordisk eingeladen hatte, die Verankerung derNationalen Diabetesstrategie im aktuellen Koalitionsvertrag. ÜberMöglichkeiten zur Umsetzung der Strategie in die Praxis diskutiertenVertreter von Fachgesellschaften, Krankenkassen,Patientenorganisationen, Politik und Selbstverwaltung am 1. und 2.März 2018 in der dänischen Botschaft in Berlin. Alle Beteiligtenwaren sich einig, dass das Patientenwohl im Fokus aller Aktivitätenstehen und die Patienten als Betroffene auf allen Ebenen stärkereingebunden werden müssen.Tagungspräsident Professor Dr. Dr. h.c. Diethelm Tschöpe,Klinikdirektor im Bad Oeynhausener Herz- und Diabeteszentrum NRW, UKRUB, und Vorsitzender der Stiftung "Der herzkranke Diabetiker" (DHD),wies bei seiner Begrüßung auf neue Daten aus der deutschenVersorgungsforschung hin, die zeigen, dass Diabetes ein dominanterMortalitätstreiber ist und deshalb neben der Primär-, insbesondereauch die Sekundärprävention von Organkomplikationen einen besonderenStellenwert in der Versorgung einnehmen muss.Mit dem vor drei Jahren durch die Veranstaltung "Diabetes 2030"begonnenen Dialog sei es gelungen, einen konstruktiven Austauschzwischen den verschiedenen Partnern im Gesundheitswesen anzustoßen.Jetzt gehe es darum, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Dazugehöre, dass konkrete Lösungsansätze für die Herausforderungen in derVersorgung und bei der Finanzierbarkeit entwickelt werden. Neben demwissenschaftlichen Fortschritt bei den therapeutischen Möglichkeitenkomme der Bewertung und Akzeptanz dessen, was für den Patientenrelevant ist, eine zunehmend zentrale Rolle zu.Der zweite Tagungspräsident, der Gesundheitsökonom Professor Dr.Jürgen Wasem, Inhaber des Lehrstuhls für Medizinmanagement an derUniversität Duisburg-Essen, beleuchtete die Versorgungsstrukturen beiDiabetes und deren gesundheitsökonomische Auswirkungen. SeinenAngaben zufolge belastet die Erkrankung mit ca. 22 bis 25 MilliardenEuro jährlich das deutsche Gesundheitssystem, das entspricht 10 bis12 Prozent der Gesamtausgaben in diesem Bereich.(3,4) Ein umfassenderund koordinierter Ansatz von Prävention bis Therapie sei zwingendgeboten.Nationale Diabetesstrategie: Meilenstein auf dem Weg zur besserenVersorgungMit der im Koalitionsvertrag verankerten NationalenDiabetesstrategie sei jetzt ein wichtiger Meilenstein erreicht, warensich Politiker, Patienten- und Ärztevertreter, Kostenträger undwissenschaftliche Fachgesellschaften einig."Wir wollen Verbesserungen für Diabetikerinnen und Diabetikerbewirken", so der Bundestagsabgeordnete und Mitglied desGesundheitsausschusses und Berichterstatter für Diabetes undAdipositas in der CDU/CSU-Fraktion, Dietrich Monstadt. "Mit derNationalen Diabetesstrategie ist der Gesetzgeber gehalten, den Rahmenauszufüllen, um die Umsetzung vor Ort und auf allen Ebenen auf denWeg zu bringen." Auch die Bundestagesabgeordnete Dr. KirstenKappert-Gonther, Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied imGesundheitsausschuss, begrüßte die Aussage zur NationalenDiabetesstrategie im Koalitionsvertrag. Entscheidend sei allerdings,wie die lokale Umsetzung von Präventionsmaßnahmen und dieEinbeziehung von Patienten gelingen werde."Es liegt jetzt an uns, Verbindlichkeit einzufordern", soProfessor Dr. Dirk Müller-Wieland, Präsident der Deutschen DiabetesGesellschaft (DDG). Er hob zudem hervor, dass laut Koalitionsvertragdas Patientenwohl Orientierung für jegliche gesundheitspolitischeEntscheidung sein müsse. "Die Patientenorganisationen erreichenBetroffene vor Ort, außerhalb des Arztkontakts", warb Dr. Klaus-D.Warz von der Deutschen Diabetes Föderation (DDF) für die stärkereEinbeziehung der Selbsthilfe. Sie sollten ausreichende finanzielleMittel für eine professionelle Arbeit und zudem ein Stimmrecht imGemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) erhalten, forderte er.AMNOG und Diabetes - ein lernendes SystemEin weiterer Teil der Veranstaltung widmete sich der Beurteilungvon Antidiabetika im AMNOG-Prozess. Hier konstatierte Thomas Müller,Leiter der Abteilung Arzneimittel des G-BA: "Wir müssen bei Diabetesnicht nur auf die Kurzzeiteffekte sehen, sondern vor allem daraufachten, was für die Patienten in der längeren Entwicklung derErkrankung relevant ist. Wenn wir durch moderne Arzneimittel dieLebensqualität der Patienten erhöhen oder Folgeerkrankungen wieSchlaganfall oder Herzinfarkt verhindern, dann sind das absolut guteund richtige Investitionen."Die lange geforderten und jetzt vorliegenden Outcome-Studien seienhochrelevant. "Auf der Grundlage der differenzierten Ergebnisse derDiabetes-Outcome-Studien konnte der G-BA weitere antidiabetischeWirkstoffe positiv bewerten. Damit hat sich das AMNOG auch in derIndikation Diabetes als lernendes System gezeigt!" Um weitervoranzukommen, sei aber auch ein Konsens der verschiedenenmedizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften hinsichtlich der zuerreichenden Therapieziele nötig.Wissen über die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Patientensystematisch erweiternDr. Thomas Kaiser, Leiter des Ressorts Arzneimittelbewertung desInstituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen(IQWiG), zeigte auf, dass die Erfassung von patientenberichtetenEndpunkten (patient reported outcomes, PROs) verbessert werden müsse.Dies sei umso wichtiger, als es Symptome und Beschwerden einerErkrankung gebe, die nur vom Patienten erfahren werden und nicht vonaußen beobachtbar sind. Ohne das Wissen zu PROs sei nur einunvollständiges Bild über den Nutzen oder Schaden einer Therapie zuerhalten.Auch Dr. Kristin Derlig, Referentin in der Abteilung Arzneimittelim G-BA im Bereich der frühen Nutzenbewertung, betonte denStellenwert von validierten Fragebögen zu spezifischen PROs. ImGegensatz zu anderen Indikationsgebieten lägen dem G-BA bisher nochkeine verwertbaren Studienergebnisse zur gesundheitsbezogenenLebensqualität mit Antidiabetika vor."Die Fachgesellschaft unterstützt die Implementierung von PROs inklinischen Studien", so Professor Dr. med. Baptist Gallwitz,stellvertretender Direktor des Universitätsklinikums Tübingen undPast-Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). DieGenerierung von patientenbasiertem Wissen sei wichtig, um dieVersorgung zu verbessern und neue Substanzklassen zu entwickeln.Zusammen mit IQWiG und G-BA will die DDG eine "Toolbox" zur Bewertungvon PROs für den Diabetesbereich erarbeiten. Die Hinzunahme vonweiteren ärztlichen Organisationen, aber auch der pharmazeutischeIndustrie und der Patientenvertreter, wurde von allen Beteiligten alsnotwendig erachtet. Ein Mapping zu Diabetes-relevanten PROs könneauch ein Teil der Nationalen Diabetesstrategie sein, schlug Dr.Kaiser vor.Ausblick: Stärkung von Patienten, Prävention undEigenverantwortungDie stärkere Einbeziehung von Patienten steht für Bastian Hauck,Gründungsmitglied und Vorstand DDH-M und diabetesDE, Gründer der#dedoc-Community, im Mittelpunkt künftiger Versorgungskonzepte. DieEigenverantwortung von Patienten könne durch mehr Transparenz imSystem gestärkt werden. Wie viele weitere Teilnehmer forderte er einganzheitliches Denken von der Prävention bis hin zur Senkung derMortalität, denn nur "wenn wir Silos aufbrechen, können wir dierichtigen Entscheidungen treffen."Die Veranstaltung machte insgesamt deutlich, dass die Stimme derPatienten stärker gehört und beachtet werden muss. Mit der Betonungdes Patientenwohls und der Nationalen Diabetesstrategie hat diePolitik bereits die richtigen Weichen gestellt. Jetzt wird es darumgehen, die Vereinbarungen in der Praxis umzusetzen. Der Konsens zurEtablierung von PROs in der Nutzenbewertung von Antidiabetika sei einklarer Fortschritt auf dem Weg zu mehr Patientenorientierung undgemeinsamen Lösungen, hob Prof. Tschöpe in seinem Resümee hervor.Diesen Weg will die Dialogplattform "Diabetes 2030" weiterhin miteinem interdisziplinären und offenen Diskurs begleiten.Referenzen(1) International Diabetes Federation. Diabetes Atlas, 8th Edition(2017). www.diabetesatlas.org [letzter Zugriff am 19. März 2018](2) Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), diabetesDE - DeutscheDiabetes-Hilfe: Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2018www.diabetesde.org/system/files/documents/gesundheitsbericht_2018.pdf[letzter Zugriff am 19. März 2018](3) Köster I et al. (2013). Häufigkeit und Kosten der Komplikationenund Begleiterkrankungen des Diabetes - Ergebnisse der KoDiM-Studie2010. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 23.-25. Oktober2013, Berlin. Poster P03-172. DOI:10.3205/13dkvf240(4) Berechnungen Prof. Wasem, Vortrag bei der Veranstaltung Diabetes2030 (data on file)Über Changing Diabetes®Changing Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit über 95Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: mehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetes. Stand: März 2018.Über Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 42.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. Stand:Februar 2018Pressekontakt:Marie-Luise KrompholzManager CommunicationsMarket Access & Public AffairsNovo Nordisk Pharma GmbHBrucknerstraße 155127 MainzTelefon: 06131/903-1185E-Mail: mlas@novonordisk.comOriginal-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH Deutschland, übermittelt durch news aktuell