Diabeloop erhält CE-Kennzeichnung für sein Hybrid-Closed-Loop-System DBLG1(TM)

Paris (ots/PRNewswire) -Die bahnbrechende Innovation für selbständiges Management vonTyp-1-DiabetesDas französische Start-up Diabeloop gab heute bekannt, dass esdie CE-Kennzeichnung für ihr Hybrid-Closed-Loop-System DBLG1(TM)erhalten hat, seine innovative technologische Lösung für einedrastische Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mitTyp-1-Diabetes durch besseres Stoffwechselmanagement. Dies ist einwichtiger Schritt in Richtung Vermarktung des Produkts.Entwickelt für als auch zusammen mit Patienten, gemeinsam miteinem Team von Ingenieuren und medizinischen Forschern, stellt dasHybrid-Closed-Loop-System DBLG1(TM) die Verbindung ausleistungsstarken Algorithmen und gesichertem Bedienelement dar. DasDBLG1(TM) ist mit einem Sensor zur kontinuierlichen Blutzuckermessungund einer Insulin-Patch-Pumpe verbunden, es kann denBlutzuckerverlauf vorhersagen und die Insulinpumpe mit eineroptimalen Rate steuern. Dieses selbstlernende und hochgradiganpassbare System kann die natürliche Funktion der Bauchspeicheldrüsenachahmen und passt sich der Physiologie und Lebensweise desPatienten an.Das Diabeloop System wird die enorme psychische Belastung durchDiabetes verringern und sowohl das Abfallen des Blutzuckers(Hypoglykämie), das schnell zu Schwindel und manchmal sogar zuOhnmacht führen kann, als auch Hyperglykämie, die langfristig fürFolgeschäden verantwortlich ist, verhindern. Dies stellt einen großenDurchbruch dar für Patienten, ihre Angehörigen und medizinischesFachpersonal in Bezug auf das Management dieser Krankheit."Wir sind stolz darauf, den regulatorischen Schritt derCE-Kennzeichnung geschafft zu haben. Unsere kommerzielleBereitstellung wird schrittweise erfolgen, um die Qualität unseresProdukts und unseres Service gegenüber den Patienten zugewährleisten. Wir werden auch weiterhin an der schnellstmöglichenErstattungsfähigkeit unseres Systems arbeiten", sagte Erik Huneker,Co-CEO und Gründer von Diabeloop.In Europa stellt die CE-Kennzeichnung eine wesentliche Etappe beimVermarktungsprozess des Hybrid-Closed-Loop-SystemsDBLG1(TM)-Systems dar."Mit dieser Zertifizierung kommen wir der Markteinführung näherund bewegen uns auf eine neue Finanzierungsrunde zu, die unsereinternationale Skalierung und unsere ehrgeizigen Forschungs- undEntwicklungspläne unterstützt. Wir hoffen, bis zum zweiten Quartal2019 all das zu tun", fügte Marc Julien, Co-CEO und CFO vonDiabeloop, hinzu.Über Diabeloop :- Gegründet 2015 in Grenoble durch Erik Huneker und GuillaumeCharpentier, M.D. Diabeloop und CEA-Leti, eines großenForschungsinstituts in Europa, die sich zusammengeschlossen haben,um die Entwicklung des Systems zu beschleunigen. Das unabhängigeUnternehmen wird von Marc Julien und Erik Huneker gemeinsamgeleitet- Mitarbeiter : 43 im Oktober 2018- Finanzierung : 13,5 Mio. Euro im Sommer 2017Pressekontakt:Isabelle ClosetHead of Health and Institutional Communicationisabelle.closet@prpa.fr+33628011976+33177356095Original-Content von: Diabeloop, übermittelt durch news aktuell