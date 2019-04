Di Maio: Mehr Rechte für EU-Parlament und gemeinsame Außenpolitik

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Vize-Regierungschef Luigi Di Maio hat sich für mehr gesetzgeberische Macht für das EU-Parlament ausgesprochen.



"Wir brauchen einen Plan, der innerhalb von zehn Jahren die europäische Regierungsform umbaut. Dann können wir auch gemeinsame Politik machen", sagte der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung der "Welt" (Samstag). Seiner Bewegung gehe "diese Europawahl mit dem Ziel an, den europäischen Traum wiederzubeleben".

Er stehe hinter "Italy First", sagte Di Maio. "Aber wir streben auch eine gemeinsame Export- und Außenpolitik in Europa an." Es werde zu wenig getan, europäische Champions zu schaffen. "Italien sollte in der neuen Kommission den Kommissar für Unternehmen und Industrie stellen", sagte Di Maio. "Da könnten wir viel leisten für eine gemeinsame EU-Industriepolitik."

Zur industriellen Zusammenarbeit mit Deutschland sagte Di Maio: "Ich wünsche mir eine Kooperation beider Automobilbranchen, die ohnehin, was die Komponenten und das Wachstum betrifft, im Gleichschritt gehen." Er fügte hinzu: "Wir haben uns viel vom deutschen Modell abgeschaut". Di Maio verwies dabei auch auf den Arbeitsmarkt. Er habe sich ein Jobcenter in Berlin-Mitte angeschaut: "Das hat allein mehr Mitarbeiter als alle entsprechenden Zentren in Italien zusammen."/hn/DP/zb