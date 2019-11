Dexcom feiert den Weltdiabetestag - Internationaler Aktionstag fokussiert die Erkrankung Diabetes (FOTO)

Mainz (ots) -Am 14. November ist Weltdiabetestag! Zahlreiche Länder beteiligen sich aktivdaran und stellen mit zahlreichen Events und Veranstaltungen den Diabetes in denFokus. Auch Dexcom ist mit dabei und lädt Sie herzlich dazu ein! Erfahren Sie imfolgenden Beitrag interessante Details über den internationalen Aktionstag.Am Weltdiabetestag steht der Diabetes im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit.Dafür sorgen die Aufklärungskampagnen, die bereits über eine Milliarde Menschenin mehr als 160 Ländern erreichten.(1) Auch dieses Jahr wird für die gute Sachewieder rund um den Globus fleißig geworben. Ein notwendiges Engagement, dennhäufig bleibt die Erkrankung unerkannt. Allein in Deutschland wissen geschätztmindestens zwei Millionen Menschen nicht(2), dass sie Diabetes haben, weltweitsind es 212 Millionen.(3)Der Weltdiabetestag existiert seit 1991. Er ist eine Initiative derWeltgesundheitsorganisation (World Health Organisation WHO) und derInternational Diabetes Federation (IDF) - der Dachorganisation von 230nationalen Diabetes-Vereinigungen - und hat zum Ziel, den Blick auf die weltweitsteigenden Diabetes-Erkrankungen zu lenken. Auch den Vereinten Nationen, denUnited Nations, ist das ein Anliegen. So erklären sie den Weltdiabetestag zumoffiziellen "United Nations Day". Bemerkenswert: Der Weltdiabetestag ist - nachdem Welt-AIDS-Tag - erst der zweite globale Aktionstag, der einer Krankheitgewidmet ist.Logo - eine runde SacheDas Logo des Weltdiabetestag (WDT) ist ein blauer Kreis und drückt sinnbildlichdie Einigkeit aller aus, über Diabetes aufzuklären. Auch der Farbe kommtSymbolkraft zu: Blau ist der Himmel, unter dem sich alle Nationen vereinen, blaudie Flagge der Vereinten Nationen. Jeder Weltdiabetestag steht unter einembestimmten Motto. Das Thema für 2019 lautet erneut Familie und Diabetes, um dieRolle von Familien bei Prävention, Diabetes-Management, Therapie und Schulung zustärken.Berlin leuchtet blau!Auch dieses Jahr wird der Weltdiabetestag in Berlin mit einem buntenvielfältigen Programm begleitet. Ort des Geschehens ist das Sony Center amPotsdamer Platz, das zur Auftaktveranstaltung mit anschließender politischerPodiumsdiskussion am 14. November - dem Geburtstag des Insulinentdeckers SirFrederick G. Banting - punkt 19 Uhr blau aufscheint. Seit 2007 werden amWeltdiabetestag bekannte Gebäude nachts als Leuchtfeuer der Diabetesaufklärungilluminiert. Im Rahmen der Blue Monument Challenge erstrahlten bereits tausendeBauwerke und Sehenswürdigkeiten, u.a. das Empire State Building in New York,Europas höchstes Riesenrad in London, das London Eye, die Akropolis in Athen undder Eiffelturm in Paris.Am Samstag, den 16. November, um 10 Uhr, fällt dann ebenfalls im Sony-Center derStartschuss für ein weiteres Event, den Weltdiabetes-Erlebnistag 2019 (#WDET19),der den Diabetes sichtbar und erlebbar machen soll - auch für Menschen ohneDiabetes. Die Organisatoren haben sich hierfür besondere Attraktionenausgedacht: einen Diabetes-Markt mit zahlreichen Mitmachangeboten, einen FamilyFun Run, eine Eventbühne, deren Programm die Besucher im Vorfeld mitgestaltenkonnten, dazu Comedy-Einlagen, bewegte Pausen, Infos zu aktuellen Themen rund umdie Digitalisierung sowie Fachvorträge (weitere Informationen erhalten Sie aufwww.weltdiabeteserlebnistag.de).Wer nicht vor Ort sein kann, kann den Weltdiabetes-Erlebnistag im Internet imLivestream mitverfolgen (siehe https://www.weltdiabeteserlebnistag.de).Freuen Sie sich auf einen ereignisreichen Weltdiabetestag!Literatur:(1) https://worlddiabetesday.org/about/(2) Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 2019, Seite 9, Abruf unterhttp://ots.de/yfhQK1(3) Website der International Diabetes Federation, Abruf unterhttps://worlddiabetesday.org/about/key-messages/Pressekontakt:Petersen & PartnerJanine GraumüllerMilchstraße 2120148 HamburgTel.: 040-560075-29E-Mail: j_graumueller@petersenpartner.deOriginal-Content von: Dexcom Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell