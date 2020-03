Devro: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Devro, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.03.2020, 18:07 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 147 GBP.

Unsere Analysten haben Devro nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Devro wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Devro auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Devro wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Devro-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Devro liegt im Mittel wiederum bei 240 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 147 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 63,27 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Devro insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,21 liegt Devro unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent). Die Branche "Nahrungsmittel" weist einen Wert von 40,26 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.