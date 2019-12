Devon Energy: Tacheles!

Weitere Suchergebnisse zu "Devon Energy":

Per 09.12.2019, 01:15 Uhr wird für die Aktie Devon Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 23.16 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion".

Unsere Analysten haben Devon Energy nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Devon Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 25,51 USD mit dem aktuellen Kurs (23,14 USD), ergibt sich eine Abweichung von -9,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 21,7 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,64 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Devon Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Devon Energy investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,65 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,6 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Devon Energy-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Devon Energy-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 34,83 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (23,14 USD) ausgehend um 50,53 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Devon Energy von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.