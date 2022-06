Devon Energy Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Devon Energy, die im Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.06.2022, 20:19 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 76.55 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Devon Energy auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Devon Energy-Aktie ein Durchschnitt von 48,23 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 74,9 USD (+55,3 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (63,97 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+17,09 Prozent Abweichung). Die Devon Energy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Devon Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Devon Energy beträgt das aktuelle KGV 14,18. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" haben im Durchschnitt ein KGV von 292,32. Devon Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für Devon Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 9 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 65,18 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (74,9 USD) könnte die Aktie damit um -12,97 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Devon Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.