Devisen: Wenig bewegt zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Montag im frühen Handel kaum bewegt.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,2128 US-Dollar gehandelt. Damit lag der Euro ungefähr auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2070 (Donnerstag: 1,2168) Dollar festgesetzt.

Der Euro hatte sich am Freitagnachmittag ein wenig von seinen jüngsten Verlusten zum Dollar erholt. Im weiteren Handelsverlauf am Montag könnten Konjunkturdaten aus Deutschland den Devisenmarkt bewegen. So werden vorläufige Daten zu den Verbraucherpreisen im April und den Einzelhandelsumsätzen im März veröffentlicht. Für die Eurozone wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe im März veröffentlichen./jsl/jha/