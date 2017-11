Devisen: Starkes deutsches Wirtschaftswachstum beflügelt Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag von einem überraschend starken Wirtschaftswachstum in Deutschland profitiert.



Am Nachmittag erreichte er mit 1,1764 US-Dollar ein Tageshoch. Im frühen Handel hatte der Eurokurs noch rund einen Cent niedriger gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1745 (Montag: 1,1656) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8514 (0,8579) Euro.

Im dritten Quartal hatte die deutsche Wirtschaft nach einer robusten ersten Jahreshälfte weiter Fahrt aufgenommen. Am Devisenmarkt legte der Kurs des Euro zu, nachdem das Statistische Bundesamt für die Monate Juli bis September ein Wirtschaftswachstum von 0,8 Prozent im Quartalsvergleich gemeldet hatte. Volkswirte hatten ein geringeres Wachstum prognostiziert.

"Einen so langen und gleichmäßigen Aufschwung hat Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht gesehen", kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Diese Bewegung reicht weit bis ins nächste Jahr hinein." Auch in der Eurozone insgesamt war die Wirtschaft im dritten Quartal mit 0,6 Prozent zum Vorquartal sehr robust gewachsen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89585 (0,89018) britische Pfund, 133,29 (132,07) japanische Yen und 1,1643 (1,1591) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1274,60 (1277,95) Dollar gefixt./jsl/bgf/he