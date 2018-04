Devisen: Schwacher Ifo-Index belastet nur vorübergehend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs wurde am Dienstag nur vorübergehend durch schwache Konjunkturdaten aus Deutschland belastet.



Im Mittagshandel wurde der Euro mit 1,2218 US-Dollar gehandelt. Er bewegte sich damit auf dem Niveau vom Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2238 Dollar festgesetzt.

Nach der Veröffentlichung des enttäuschend ausgefallenen Ifo-Geschäftsklimas fiel der Euro kurzzeitig bis auf 1,2182 Dollar. Dies war der niedrigste Stand seit Anfang März. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April den fünften Monat in Folge eingetrübt. Der Chefvolkswirt der Bank ING-Diba, Carsten Brzeski, erkannte in den Ifo-Daten eine "weitere kalte Dusche". Auch in Frankreich und Italien trübte sich das Geschäftsklima ein.

Der Eurokurs erholte sich jedoch rasch wieder. Schließlich sehen die meisten Experten in den Daten eine Konsolidierung der jüngsten Hochstimmung. Ein konjunktureller Abschwung wird nicht erwartet.

Nachmittags werden in den USA vor allem Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Es stehen die Hauspreisindizes FHFA und Case-Shiller an. Dazu kommen Daten zu den Neubauverkäufen. Außerdem gibt das Conference Board sein Verbrauchervertrauen bekannt./jsl/jkr/jha/