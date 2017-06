Devisen: Pfund stabilisiert sich nach Talfahrt - Eurokurs leicht gefallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das britische Pfund hat im Zuge der Parlamentswahlen in Großbritannien zu allen wichtigen Währungen deutlich nachgegeben.



Das sehr enttäuschende Wahlergebnis der regierenden konservativen Partei löste in der Nacht zum Freitag eine Talfahrt aus. Zum Euro fiel das Pfund bis auf 1,1287 Euro und erreichte so den tiefsten Stand seit November 2016. Zuletzt erholte sich das Pfund jedoch wieder etwas und wurde mit 1,1411 Euro notiert. Zum Dollar fiel das Pfund mit 1,2636 Dollar auf den tiefsten Stand seit April. Auch hier setzte zuletzt eine leichte Erholung ein.

Nach der herben Wahlschlappe will die britische Premierministerin Theresa May trotzdem weiter Regierungschefin bleiben. Sie strebt eine Regierung mit Unterstützung der nordirischen Protestanten an. Bei der Wahl wurden Mays Konservative hart abgestraft. Sie verloren die absolute Mehrheit im Parlament, blieben aber stärkste Partei. Das Pfund war in der Nacht zum Donnerstag regelrecht eingebrochen. Die bald beginnenden Brexit-Verhandlungen dürften so noch schwieriger werden. Viele Ökonomen sehen in der Wahl jedoch eine Ablehnung eines harten Brexit.