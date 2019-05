Devisen: Pfund gewinnt stark nach Spekulationen über zweites Referendum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das britische Pfund hat am Dienstag mit starken Kursgewinnen auf Spekulationen über ein zweites Referendum zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU reagiert.



Am Nachmittag stieg der Kurs bis auf 1,2813 US-Dollar. Zuvor wurde die britische Währung noch deutlich niedriger bei 1,2720 Dollar gehandelt. Auch der Kurs des Euro konnte zulegen.

Am Devisenmarkt kursierten kurz vor einer mit Spannung erwarteten Rede der britischen Premierministerin Theresa May Spekulationen über ein zweites Brexit-Referendum. Aus mehreren unbestätigten Medienberichten ging hervor, dass May den Abgeordneten des britischen Parlaments eine Abstimmung über eine zweite Volksbefragung anbieten wird./jkr/elm/he