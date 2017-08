Devisen: Eurokurs wieder unter 1,20 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist nach dem Steigflug der vergangenen Tage am Mittwoch unter Druck geraten.



Im Mittagshandel wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1951 US-Dollar gehandelt. Am Dienstag war der Eurokurs noch zeitweise bis auf 1,2070 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2015 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2048 Dollar festgesetzt.

Bereits am Dienstag hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt, die sich am Mittwoch fortsetzten. Die Kursverluste sind laut Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen "einleuchtend". "Nur weil EZB-Präsident Mario Draghi vergangene Woche nicht die Gelegenheit genutzt hat, die Euro-Stärke anzusprechen, heißt das noch lange nicht, dass er vollkommen entspannt auf die Wechselkursentwicklung blickt." Schließlich biete die EZB-Sitzung nächste Woche Donnerstag ohnehin den besseren Rahmen für diese Diskussion, da dann auch die Projektionen veröffentlicht würden.

Die in Spanien im August stärker als erwartet gestiegenen Verbraucherpreise stützten den Eurokurs nicht. Die Jahresinflationsrate stieg von 1,7 Prozent im Vormonat auf 2,0 Prozent. Die entsprechenden Daten aus Deutschland werden um 14:00 Uhr veröffentlicht. Erste Daten aus einzelnen Bundesländern deuten auf eine etwas anziehende Inflation hin. In den USA werden am Nachmittag noch Daten zum Arbeitsmarkt und zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht./jsl/bgf/stb