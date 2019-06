Devisen: Eurokurs wenig verändert vor G20-Gipfel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag nur wenig von der Stelle bewegt.



Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1370 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1370 Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8795 (0,8801) Euro gekostet.

An den Märkten wirft bereits der am Freitag beginnenden G20-Gipfel in Japan seinen Schatten voraus. Anleger erwarten wichtige Signale für den Fortgang des Handelskonfliktes zwischen China und den USA. Von Wachstumsdaten aus den Vereinigten Staaten kamen kaum Impulse, da diese nur eine vorherige Schätzung bestätigten. In Deutschland hatte sich der Preisauftrieb im Juni etwas beschleunigt./gl/he