Devisen: Eurokurs wenig verändert - Brexit-Aufschub bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Donnerstag wenig bewegt.



Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1278 US-Dollar. Er lag damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Zwischenzeitliche leichte Kursgewinne gab die Gemeinschaftswährung wieder ab. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1279 Dollar festgesetzt.

Weder der Euro noch das britische Pfund profitierten von der Einigung von Großbritannien und Vertretern der Europäischen Union auf eine Verschiebung des Brexit bis Ende Oktober. Ein chaotischer Brexit ohne Austrittsabkommen ist damit vorerst abgewendet. "Brexit wird zur unendlichen Geschichte", kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. Die Gefahr eines Brexit ohne Einigung und damit ein Absturzrisiko für das britische Pfund gebe es auf absehbare Zeit nicht mehr. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Briten Ende Oktober rausfliegen, nur weil sie sich nicht auf ein Austrittsabkommen geeinigt hätten.

Konjunkturdaten gaben dem Handel am Donnerstag wenig Impulse. Die Inflation in Deutschland und Frankreich hat sich abgeschwächt.

Am Nachmittag äußern sich in den Vereinigten Staaten einige hochrangige Notenbanker, darunter der Vize-Chef der Fed, Richard Clarida, und der einflussreiche Chef der New Yorker Notenbank, John Williams. Unerwartete Aussagen zur Geldpolitik könnte Bewegung an den Märkten auslösen./jsl/elm/jha/