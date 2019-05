Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Montag wenig verändert.



Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1185 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1155 Dollar festgesetzt.

Das beherrschende Thema an den Märkten am Morgen waren die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle auf Wareneinfuhren aus China. Sie sollen auf 25 Prozent erhöht werden und schon ab diesem Freitag gelten. Die chinesische Regierung hatte am Montag zwar bestätigt, dass eine Delegation zu Gesprächen in die USA reisen werde, ein genaues Datum wurde aber nicht genannt.

Deutliche Verluste musste die türkische Lira verkraften. Sie fiel auf ihren schwächsten Wert seit Oktober 2018. Der US-Dollar stieg zeitweise über sechs Lira. Händlern zufolge belastet der Handelskonflikt zwischen China und den USA, da Investoren in Frage stellten, ob Verhandlungen noch in dieser Woche stattfinden. Eine Reihe von Schwellenländerwährungen gerieten wegen der Verunsicherung unter Druck.

Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten am Devisenmarkt kaum. Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor fielen etwas besser als erwartet aus./elm/jsl/fba