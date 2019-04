Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag wenig verändert.



Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1152 US-Dollar gehandelt. Er notierte damit auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1150 (Freitag: 1,1133) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8969 (0,8982) Euro.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone bestätigten die trübe wirtschaftliche Lage in der Eurozone und bewegten den Eurokurs kaum. So war die von der EU-Kommission erhobene Wirtschaftsstimmung auf denn tiefsten Stand seit September 2016 gefallen. Der Rückgang war zudem auch stärker als von Volkswirten erwartet.

Auch der Wahlausgang in Spanien sorgte für wenig Bewegung am Devisenmarkt. Nach der Parlamentswahl in Spanien bahnen sich in der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone schwierige Koalitionsverhandlungen an. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez gewannen die Abstimmung zwar mit großem Vorsprung, verpassten aber eine absolute Mehrheit klar.

Positiv sei, dass mit dem starken Abschneiden der Sozialisten die rechtsextreme Vox-Partei vom Tisch sei, kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank. "Für die Euro-Wechselkurse bedeutet aber der Ausschluss von aus Marktsicht negativen Resultaten, dass zumindest ein politisches Risiko für’s Erste vom Tisch ist."

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86340 (0,86340) britische Pfund, 124,64 (124,45) japanische Yen und 1,1379 (1,1372) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Montagnachmittag mit 1278 Dollar gehandelt. Das waren sieben Dollar weniger als am Freitag./jsl/jkr/he