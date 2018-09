Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Montag wenig verändert und hielt sich weiter über 1,16 US-Dollar.



Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1638 Dollar. Der Euro bewegte sich damit auf dem Niveau des frühen Handels. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Freitag den Referenzkurs auf 1,1689 Dollar festgesetzt.

Händler sprachen von Zurückhaltung, nachdem in den vergangenen Tagen Presseberichte über neue Strafzölle der USA gegenüber China die Runde machten. Demnach will die amerikanische Regierung trotz eines Gesprächsangebots an China zusätzliche Zölle auf von dort kommende Waren einführen. Die Gespräche sollten eigentlich helfen, den Handelsdisput zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu schlichten.

Die türkische Lira ist zu allen wichtigen Währung unter Druck geraten. Trotz der deutlichen Leitzinssenkung in der vergangenen Woche halten nach Einschätzung von Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte bei der Commerzbank, die Zweifel an der Unabhängigkeit der Notenbank an. Schließlich habe Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Notenbank nach der Entscheidung erneut kritisiert.

"Selbst der jüngste drastische Zinsschritt wird nicht ausreichend sein, die Inflation nachhaltig zu drücken", so Leuchtmann. Neben der türkischen Lira sind am Montag auch andere Schwellenländerwährungen unter Druck geraten./jsl/bgf/fba