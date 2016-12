Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.



Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,0452 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Freitag den Referenzkurs auf 1,0446 (Donnerstag: 1,0444) Dollar festgesetzt.

Der Handel nach den Feiertagen verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember veröffentlicht.

Unter Druck geriet jedoch der japanische Yen. Hier ist die Inflationsentwicklung hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Im November waren die Preise für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel im Jahresvergleich um 0,4 Prozent gesunken. Es war der neunte Rückgang in Folge. Er fiel zudem etwas stärker aus als Volkswirte erwartet hatten./jsl/jkr/zb