Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert.



Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im frühen Handel 1,0444 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Freitag den Referenzkurs auf 1,0446 (Donnerstag: 1,0444) Dollar festgesetzt. Der Handel nach den Feiertagen verlief in ruhigen Bahnen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Dezember veröffentlicht./jsl/zb