Devisen: Eurokurs wenig bewegt trotz anhaltenden Streits um Italiens Haushalt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag trotz des anhaltenden Streits um Italiens Haushaltsplanung wenig von der Stelle bewegt.



Auch von einem besser als erwartet ausgefallenen Indikator für die Konsumlaune in der Eurozone gingen keine klaren Impulse aus.

Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1471 US-Dollar. Davor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) den Referenzkurs auf 1,1478 (Montag: 1,1494) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8712 (0,8700) Euro gekostet./gl/he