Devisen: Eurokurs wenig bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag kaum Regung gezeigt.



Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2377 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2382 (Mittwoch: 1,2388) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8076 (0,8072) Euro.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank Fed eine weiterhin robuste Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gemeldet. Allerdings hätten Firmen zuletzt Sorgen über die angekündigten Strafzölle geäußert, hieß es im Konjunkturbericht der Fed. Am Devisenmarkt hatte die Veröffentlichung keine größeren Kursbewegungen zur Folge. Auch leicht positive US-Konjunkturdaten vom Donnerstag sorgten für keine nennenswerten Impulse.

Nach den starken Verlusten der vergangenen Handelstage hat sich der Schweizer Franken mit bis zu 1,1999 Franken je Euro zwischenzeitlich noch näher an die Marke von 1,20 heran getastet. Diesen Kurs hatte die Schweizerische Nationalbank bis Anfang 2015 als Mindestkurs verteidigt. Nach der Kursfreigabe hatte der Franken zum Euro stark an Wert gewonnen. Seit dem vergangenen Sommer wurde er aber wieder deutlich schwächer.

Der Hongkong-Dollar gerät unterdessen immer mehr unter Druck. Bis Donnerstag hat die Währungsbehörde 51,3 Milliarden Hongkong-Dollar (6,5 Milliarden US-Dollar) aufgekauft, um den Wert der eigenen Währung zu stützen. Vor einer Woche mussten erstmals seit 30 Jahren für einen US-Dollar 7,85 Hongkong-Dollar bezahlt werden. Seither bewegt sich der Kurs - abgesehen von einem Ausreißer am Donnerstag - nahe dieser Marke, die von der Währungsbehörde durch Interventionen verteidigt wird.

Als Hauptgrund für den Druck auf die Währung gelten neben Geldabflüssen in andere Teile Chinas die steigenden Zinsen in den USA. Höhere US-Zinsen machen es für Anleger attraktiv, Hongkong-Dollar abzustoßen, um in US-Papiere zu investieren - aufgrund der Währungskopplung ohne das Risiko starker Wechselkursschwankungen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86975 (0,87105) britische Pfund, 132,88 (132,82) japanische Yen und 1,1976 (1,1979) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete im freien Handel am Nachmittag 1347 Dollar. Gefixt wurde die Feinunze Gold in London zuletzt am Mittwoch mit 1351,45 (Dienstag: 1342,10) Dollar./tos/bgf/he