Devisen: Eurokurs wenig bewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag wenig Dynamik gezeigt.



Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,0974 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,0993 (Freitag: 1,0979) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9097 (0,9108) Euro gekostet.

Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland hatten letztlich kaum Einfluss auf den Eurokurs. Der Auftragseingang der Industrie war dort im August weiter zurückgegangen - und zwar stärker als von Analysten erwartet. Allerdings war der Rückgang im Juli nicht so stark ausgefallen wie zuvor gemeldet./gl/he