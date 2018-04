Devisen: Eurokurs weitet Verluste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag anfängliche Verluste ausgeweitet.



Im Mittagshandel fiel die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,2230 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch knapp unter der Marke von 1,23 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,2309 Dollar festgesetzt.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone haben den Euro nicht gestützt. Im April hatte sich die Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums nach einer schwachen Entwicklung in den beiden Monaten zuvor vorerst stabilisiert. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex hatte sich nicht verändert, während Volkswirte eine leichte Eintrübung erwartet hatten. "Die Daten dürften von vielen Marktteilnehmern mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis genommen worden sein, fielen doch einige Konjunkturindikatoren zuletzt eher durchwachsen aus", kommentierte Thomas Metzger, Analyst beim Bankhaus Bauer.

Der Euro knüpfte an die Kursverluste der beiden vergangenen Handelstage an. Zuletzt hatten Wirtschaftsdaten aus Europa zumeist enttäuscht. Die Frage, ob es sich dabei nur um einen schwächeren Jahresstart handelt oder um einen weiterführenden Trend, ist unter Fachleuten umstritten. Erwartet wird jedoch zumeist, dass sich das starke Wirtschaftswachstum des vergangenen Jahres etwas abschwächt./jsl/jkr/fba