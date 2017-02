Devisen: Eurokurs weiter gestiegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag nach Gewinnen vom Vortag weiter zugelegt.



Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0637 US-Dollar gehandelt und damit höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0555 Dollar festgesetzt.

Seit der Veröffentlichung von enttäuschenden Daten zur Industrieproduktion in den USA am Mittwochnachmittag steht der Dollar unter Druck und der Euro kann im Gegenzug zulegen.

Im Handelsverlauf stehen weitere US-Konjunkturdaten an, die für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen könnten. Von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der EZB erwarten Experten am frühen Nachmittag kaum etwas Neues./tos/jkr/fbr