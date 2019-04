Devisen: Eurokurs verliert im US-Handel etwas an Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Dienstag im New Yorker Handel verglichen mit dem europäischen Nachmittagsgeschäft etwas eingebüßt.



In der Spitze war die Gemeinschaftswährung dort bis auf 1,1284 US-Dollar. geklettert. Zuletzt kostete sie 1,1264 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1277 (Montag: 1,1246) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8868 (0,8892) Euro gekostet.

Dem Handel zwischen Euro und Dollar fehlte es an Impulsen. In der Eurozone und den USA wurden keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Gefahr einer neuerlichen Verschärfung des Handelsstreits mit den USA belastete den Euro nicht. US-Präsident Donald Trump hatte der Europäischen Union im Streit um Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus gedroht./ajx/he