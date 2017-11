Devisen: Eurokurs tritt auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich im US-Handel am Dienstag im Vergleich zum europäischen Nachmittagsgeschäft gut behauptet.



Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1741 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1718 (Montag: 1,1781) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8534 (0,8488) Euro gekostet.

Die ungewohnte politische Unsicherheit in Deutschland nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche in Deutschland konnte den Eurokurs nicht weiter unter Druck setzen. "So ungewohnt es auch für Deutschland sein mag, die Märkte zeigen sich unbeeindruckt von den Jamaika-Turbulenzen", kommentierten Experten der Commerzbank./edh/jkr/he